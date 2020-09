El Gobierno italiano anunció este lunes que el mes próximo iniciará entrevistas para contratar a 32.000 docentes en todo el país con el fin de garantizar las clases durante la pandemia de coronavirus.



Tras el inicio del ciclo lectivo en todo el país a mediados de septiembre, el Ministerio de Educación informó hoy en un comunicado que incorporará a 32.000 docentes que hayan tenido al menos tres años de experiencia desde 2008.



De acuerdo al comunicado, hasta hoy se presentaron 64.563 personas para cubrir las vacantes, con un 67,7% de mujeres.



La convocatoria se da luego de que todo el país iniciara el ciclo lectivo entre el 14 y el 24 de septiembre, en línea con la fecha usual, luego de seis meses de escuelas cerradas por la difusión de la Covid-19.



El Gobierno dispuso el uso obligatorio de barbijo en los lugares comunes de las escuelas pero no dentro de las clases, al tiempo que alumnos y profesores deben tener al menos un metro de distanciamiento entre los bancos.



Además, el anuncio de la contratación masiva de docentes se da cuando cuatro de las 20 regiones italianas ya exigen el uso obligatorio de barbijo en lugares abiertos, en medio de las medidas de prevención ante una posible segunda ola de contagios en el país.



El gobernador de la sureña isla de Sicilia, Nello Musumeci, dispuso el fin de semana que desde el miércoles sea obligatorio el uso de barbijo al aire libre cuando no haya distanciamiento de al menos un metro o cuando se esté en compañía de no convivientes.



Con 2.659 positivos actuales, Sicilia es la séptima región italiana con mayor cantidad de contagiados, según la información que distribuyó ayer el Ministerio de Salud.



Además de Sicilia, la sureña Campaña, la tercera región con más positivos actuales con 5.590, dispuso en las últimas horas la obligación del uso de barbijo en lugares al aire libre. La misma medida tomó Calabria, también en el Sur, con sus 544 positivos.



En Liguria, donde quedan aún 1.738 personas enfermas de la Covid-19, el gobernador Giovanni Toti marcó la obligatoriedad del uso de barbijo solo en el centro histórico y en la zona del puerto de Génova, dos de las principales atracciones turísticas de la región.



Las medidas regionales se dan mientras a nivel nacional continúa vigente hasta el 7 de octubre el decreto del Gobierno del primer ministro Giuseppe Conte que dispone el uso obligatorio de barbijo en lugares cerrados, entre otras disposiciones.



Italia registra una leve suba de contagios diarios en las últimas semanas, aunque la cantidad de positivos se mantiene aún debajo de los 2.000 casos al día aún después de la apertura de escuelas en todo el país.



Desde la primera víctima, registrada el 21 de febrero, 35.835 personas murieron por coronavirus en Italia.