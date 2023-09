El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, prometió hoy miércoles al presidente ruso, Vladimir Putin, ayuda para luchar "contra el imperialismo" y auguró "una gran victoria" de Moscú en la guerra contra Ucrania y sus enemigos occidentales, durante un encuentro que los líderes mantuvieron en el extremo oriente de Rusia y en el que brindaron por un "futuro fortalecimiento de la cooperación" bilateral.



El encuentro alimenta los temores de Estados Unidos de que Corea del Norte suministre armas a Moscú para sus operaciones militares en Ucrania, que en los 18 meses que lleva la guerra ha recibido por sus parte aportes de Washington y de los países miembros de la OTAN.



El lunes, la Casa Blanca instó a Corea del Norte a “no proporcionar ni vender armas a Rusia”. Una semana antes, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió que Corea del Norte “pagará un precio” si llega a un acuerdo de armas con Rusia.



Sin embargo, más allá de la "ayuda" que prometió el líder norcoreano, de momento no se comunicó nada sobre un posible acuerdo para la entrega de equipo militar a Rusia para apoyar su ofensiva en Ucrania.



"Obviamente estamos preocupados por cualquier tipo de creciente relacionamiento entre Corea del Norte y Rusia", dijo hoy el coordinador para Comunicaciones Estratégicas de la Casa Blanca, John Kirby, en conferencia de prensa.



Por su parte, Beijing, el principal apoyo político y económico de Pyongyang, dijo hoy a través de una vocera de la diplomacia china, que la cumbre entre Corea del Norte y Rusia solo concierne "las relaciones entre esos dos países".



"Estamos convencidos de que el ejército ruso y el pueblo ruso obtendrán una gran victoria en la lucha justa para castigar a los grupos malignos que persiguen la hegemonía y la expansión", dijo Kim frente a su homólogo ruso.



"Rusia se ha erigido hoy en defensa de su soberanía y seguridad nacionales para hacer frente a las fuerzas hegemónicas que se le oponen", afirmó Kim.



"Siempre hemos apoyado y seguimos apoyando todas las decisiones del presidente Putin y del Gobierno de Rusia".



Kim calificó hoy la reunión como un" trampolín" para fortalecer las relaciones ruso-norcoreanas y dijo que hará de los lazos con Rusia la "máxima prioridad" de su diplomacia.



El líder norcoreano también elogió al "heroico" ejército ruso, protagonista de la invasión a Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022.



Frente a Kim, Putin pidió un brindis por el "futuro fortalecimiento de la cooperación" con Corea del Norte, de pie detrás de una larga mesa, rodeado de altos funcionarios de los dos países.



El mandatario ruso manifestó que ve "perspectivas" de cooperación militar con Corea del Norte, a pesar de las sanciones internacionales a Pyongyang, debido a sus programas nucleares y de misiles.



"Rusia respeta todas estas restricciones. Pero hay cosas de las que definitivamente podemos hablar, las estamos discutiendo Y también hay perspectivas", dijo a la televisión estatal rusa, replicó la agencia de noticias AFP.



La reunión tuvo lugar en el cosmódromo Vostochni, en la provincia oriental rusa de Amur, mientras ambos países enfrentan un aislamiento internacional.



La de hoy fue la segunda visita de Kim a Rusia. La primera fue en abril de 2019, cuando el líder de Corea del Norte se limitó a visitar la ciudad de Vladivostok y se reunió con Putin en el campus de la Universidad Federal del Lejano Oriente.



La elección del cosmódromo para celebrar el encuentro no fue casual: hoy, Putin planteó la posibilidad de que Rusia ayude a Corea del Norte a construir satélites, después de que Pyongyang fracasara recientemente dos veces en poner en órbita un satélite militar espía.



"Por eso vinimos aquí. El líder de Corea del Norte muestra un gran interés en la tecnología de cohetes. Están tratando de desarrollar su programa espacial", dijo Putin, según las agencias de noticias rusas.



Un video publicado hoy por el Kremlin a los dos líderes dándose la mano antes de recorrer el centro espacial y el complejo de cohetes contiguo, donde se ensamblan y prueban los vehículos de lanzamiento, según los medios estatales rusos.



Corea del Norte ha hecho de la tecnología espacial una prioridad, pero aún le queda mucho camino por recorrer.



Kim también subrayó el papel de los satélites militares como medio para proteger la seguridad nacional y la estabilidad territorial y habló de su valor estratégico a la hora de desplegar fuerza militar de forma preventiva, informaron los medios estatales norcoreanos en abril.



Proporcionar esta tecnología a Corea del Norte sería una violación de las sanciones internacionales, cuyo objetivo es obstaculizar la capacidad de Pyongyang de construir una fuerza de armas nucleares y misiles balísticos en pleno funcionamiento.



Putin anticipó que espera que Kim presencie una "demostración de las capacidades militares de la Flota del Pacífico" de Rusia "en Vladivostok", y que visite "la Universidad Federal del Lejano Oriente y algunas instalaciones de la Academia Rusa de Ciencias, cuyos laboratorios trabajan en biología marina", aunque no precisó cuándo tendrán lugar estas actividades.



En su primer viaje al extranjero desde la pandemia del coronavirus, Kim Jong Un salió de la capital norcoreana el domingo por la noche, en un tren privado blindado -al igual que en abril de 2019-, acompañado por una importante comitiva de oficiales militares.