La NASA habilitó una biblioteca de imágenes libres de derechos que acumula 140.000 fotos, videos y audios producidos por los astronautas, por robots o trabajadores de la NASA desde 1920.

Desde una página particular llamada NASA Image and Video Library, una barra de buscador permite elegir el tipo de archivo o el año, justo después de escribir lo que se desea ver o escuchar.

Al tipear "Orion", se despliegan todas las fotos, videos y audios. Además, el material puede ser descargado en alta resolución.

Con nombres propios como Venus, que se escriben igual en español y en inglés, no hay problema, pero no se puede buscar tipeando "Marte" o "Luna", por ejemplo, ya que no arrojará resultados. Hay que hacerlo en inglés: Mars o Moon.

La creación de este banco de imágenes espacial permite ver la Tierra como nunca antes, imágenes impactantes de las nebulosas, Marte en todo su esplendor o planetas recién encontrados a principios del siglo XX.

También retratos de los primeros astronautas o videos de los que ya son todo unos instagramers desde la Estación Espacial Internacional. Entre los audios disponibles, el más espectacular es el del Apollo 11 durante el primer alunizaje. Se trata de los mensajes que intercambiaron los astronautas Armstrong y Aldrin mientras descendían en el Módulo Lunar "Eagle" para explorar la región que llamaron un "Mar de tranquilidad" en la Luna, el astronauta Collins permaneció en el comando en el servicio de módulos "Columbia" en la órbita de nuestro satélite natural.

Otro imperdible para escuchar en este archivo es la mítica frase "Houston, tenemos un problema". La noche del 13 de abril de 1970, el comandante Jim Lovell radió a la Tierra esas cuatro palabras que hicieron historia. La nave estaba a 260.000 km de la Tierra y el tanque de oxígeno número 2 había estallado, quizá a causa de un micrometeorito.