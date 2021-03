La Unión Europea autorizó hoy el uso de la vacuna de una sola dosis contra el coronavirus del laboratorio estadounidense Johnson & Johnson, poco después de recibir el aval del ente regulador europeo.



"Más vacunas seguras y eficaces están llegando a los mercados. Acabamos de autorizar el uso de la vacuna de Johnson & Johnson en la UE, luego del informe positivo de la EMA", anunció hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en referencia a la Agencia Europea de Medicamentos.



"Con el número de dosis que ordenamos, podremos vacunar hasta 200 millones de personas en la UE" este año, agregó la jefa del Ejecutivo del bloque.



Tras una evaluación "exhaustiva", el ente regulador concluyó por consenso que los datos sobre el fármaco son "sólidos y cumplen los criterios de eficacia, seguridad y calidad".



La UE ya aprobó previamente tres vacunas (Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca-Oxford) y otras tres están en proceso de evaluación por parte de la EMA (Novavax, CureVac y la Sputnik V).



"Con este último dictamen positivo, las autoridades de toda la UE dispondrán de otra opción para combatir la pandemia y proteger la vida y la salud de sus ciudadanos", expresó la directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, quien resaltó que "se trata de la primera vacuna que puede utilizarse en una sola dosis".



La decisión supone un impulso para el lento programa de vacunación de la UE, aunque las primeras dosis podrían no llegar a los países europeos hasta abril.



En ese contexto, la Comisión Europea anunció hoy que extendió hasta fin de junio la aplicación del llamado Mecanismo de Transparencia y Autorización, que controla la exportación de vacunas contra el coronavirus.



En una nota oficial, el órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE) apuntó que esta decisión fue adoptada "luego de persistentes retrasos en algunas de las entregas de vacunas a la UE".



Por el mecanismo, empresas que firmaron con la UE contratos de preventa de vacunas, deben obtener una autorización para exportar dosis fuera del bloque.



Este mecanismo fue adoptado el 30 de enero de 2021 con un plazo de aplicación inicial hasta el 12 de marzo, aunque ahora ese período se extenderá finalizar el primer semestre de este año.



"La medida tiene objetivo específico, es proporcionada, transparente y temporaria", insistió la Comisión.



La Comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, apuntó en la nota que las empresas con quienes la UE firmó contratos de precompra de vacunas "cumplan sus obligaciones con los ciudadanos de la UE", informó la agencia de noticias francesa AFP.



"La UE exporta importantes cantidades de vacunas contra la Covid-19 (...) Y in embargo no todas las compañías están honrando sus compromisos con la UE a pesar de haber recibido pagos para hacer posible la producción" de esas dosis.



De acuerdo con la Comisión, desde que este mecanismo fue implementado, la UE autorizó 249 pedidos de exportación de vacunas hacia 31 países, por un total levemente superior a 34 millones de dosis.



Según la institución, esas exportaciones "no amenazaban los compromisos contractuales entre la UE y los productores de vacunas".



En ese período, el Gobierno de Italia, con beneplácito de la UE, bloqueó un pedido de exportación de vacunas de AstraZeneca con dirección a Australia.



La lista de países hacia los que la UE autorizó exportaciones incluye a Estados Unidos, Reino Unido, China, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, entre otros.