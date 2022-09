La embajada de Estados Unidos en Rusia instó hoy a sus ciudadanos a abandonar de forma "inmediata" el país debido a la tensión en ascenso entre el Kremlin y las potencias occidentales por la guerra en Ucrania.



En un comunicado, la delegación diplomática alertó de que los "vuelos comerciales están extremadamente limitados actualmente, por lo que en ocasiones no hay ninguno disponible".



Sin embargo, confirmó que las rutas terrestres siguen abiertas. "Si quieres salir de Rusia, debes realizar los preparativos necesarios lo antes posible".



La embajada de Estados Unidos "se encuentra muy limitada a la hora de ofrecer asistencia a los estadounidenses y las condiciones podrían verse cada vez más limitadas", insistió la sede diplomática en un comunicado citado por la agencia de noticias Europa Press.



Asimismo, advirtió que el Gobierno ruso podría "empezar a negar la doble nacionalidad a los estadounidenses y el acceso a asistencia consular para evitar su salida del país" tras anunciar la "movilización parcial" de reservistas al frente en Ucrania.



"Los ciudadanos estadounidenses no deben viajar a Rusia y aquellos que residan en el país o se encuentren en territorio ruso deben abandonarlo inmediatamente", subrayó la embajada.



La delegación destacó además que "la libertad de expresión y el derecho a la asamblea pacífica no están garantizados en Rusia" por lo que instó a "evitar protestas y realizar fotografías a las fuerzas de seguridad en el marco de dichos eventos".



"Las autoridades rusas ya arrestaron a ciudadanos rusos que participaron en manifestaciones", sostuvo.

Fuente: Télam