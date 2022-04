Más de 4,7 millones de refugiados ucraniano huyeron del país en los 50 días transcurridos desde el inicio de la invasión rusa, según las cifras del Alto Comisariado de la ONU para los Refugiados (Acnur).



Acnur registró 4.736.471 refugiados hasta este jueves, 79.962 más que en el conteo de ayer.



Europa no había registrado una ola de refugiados de esta magnitud desde la Segunda Guerra Mundial.



Cerca del 90% de las personas que huyeron de Ucrania desde el 24 de febrero son mujeres y niños, ya que las autoridades ucranianas no permiten la salida de hombres que estén en edad de combatir.



Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cerca de 215.000 personas no ucranianas también huyeron del país, encontrando dificultades a veces para volver a sus naciones de origen, informó la agencia de noticias AFP.



La OIM estima que unas 7,1 millones de personas fueron desplazadas al interior de su propio país.



En total, la guerra obligó a 12 millones de personas a huir de sus hogares, en un país que antes de conflicto tenía 37 millones de habitantes en los territorios controlados por Kiev, lo que excluye la península de Crimea, anexada por Rusia, y las zonas del este controladas por los separatistas prorrusos, sumidas es un sangriento conflicto con la capital ucraniana desde 2014.