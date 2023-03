Poco más de una semana después de que se registrara la tragedia en la que gemelas argentinas de 12 años cayeran del tercer piso de un edificio en Barcelona —una murió y otra fue internada en grave estado—, la familia de las menores emitieron un comunicado a través el cual se refirieron por primera vez al hecho. El texto fue difundido a través del diario La Vanguardia, de España.

“La familia quiere agradecer a todos los medios de comunicación, tanto de prensa escrita, como de audiovisual, su labor profesional al hacerse eco y divulgar a la sociedad la tragedia que están sufriendo en estos momentos”, señala el documento en sus primeras líneas. “Sin embargo, el legítimo celo por la información ha provocado que, en ocasiones, se hayan publicado noticias poco veraces, infundadas e incluso contradictorias, nutridas de fuentes no siempre originarias”, continuaron.

“Esta avalancha en los medios de comunicación, dando por sentados hechos que no se ajustan a la realidad, pueden provocar incómodas situaciones: generando más dolor a la familia; contaminando la investigación llevada a cabo por la policía y, por último, politizando la tragedia”, agregaron los padres de las menores.

En ese sentido, adelantaron: “Para evitar más dolor a la familia, para dejar que los profesionales de la policía y la Justicia puedan llevar a cabo su investigación sin elementos periféricos contaminantes, para no convertir esta tragedia en un ‘circo’ mediático ni abanderamiento político de ningún color y, sobre todo, para respetar la memoria, intimidad y dignidad de las menores y su familia, en lo sucesivo y por el momento no se van a realizar declaraciones a la prensa”.

“En el momento que se decida hacer alguna declaración se llevará a cabo mediante NOTA DE PRENSA expresada a través del medio que la familia considere conveniente —enfatizaron los padres de las menores en el documento difundido— . En consecuencia, cualquier declaración posterior realizada por persona o personas que no hayan sido expresamente autorizadas por la familia deberán considerarse como no fidedignas y, desde luego, no contrastadas en su veracidad”.

Por último, el texto oficial completa: “Una vez más la familia agradece el apoyo prestado y solicita comprensión y respeto y quiere dejar claro que NO SE LLAMABA IVÁN. SE LLAMABA ALANA”.

Vale recordar que en medio de una fuerte conmoción, los abuelos de las gemelas argentinas viajaron a España el viernes pasado y se reunieron con la familia. Leila, la única de las hermanas que sobrevivió, continuaba internada en el hospital Parc Taulí de la ciudad de Sabadell. Alana, quien estaba en transición de un cambio de identidad de género y pidió ser nombrada como Iván —según precisaron los medios locales—, decidió saltar junto a su hermana desde el balcón de su casa y tirarse al precipicio: murió en el acto, mientras que Leila sufrió múltiples lesiones y fracturas en el cuerpo.