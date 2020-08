Un hombre que estaba en el mismo vuelo de Alexei Navalny publicó un impactante video en el que se escuchan los gritos de dolor del líder opositor, quien en esta horas lucha por su vida tras ser víctima de un presunto envenenamiento este jueves.

En la grabación, publicada por el usuario Pavel Lebedev en su cuenta de Instagram, se ve a socorristas dirigirse hacia la parte de atrás del aparato, donde un hombre parece gritar de dolor.

Anteriormente, Lebedev, un hombre residente en Tomsk, también publicó una foto de Navalny bebiendo el té que supuestamente fue envenenado en la cafetería Viennese Coffee House ubicada en el aeropuerto de Tomsk. En una publicación posterior, Lebedev escribió que durante el viaje el político “se sintió muy mal” y que estaba “gritando de dolor”.

Navalny durante una manifestación contra el gobierno.

La cadena Telegram 112 difundió otro video donde se ve cómo lo trasladan en una camilla hacia una ambulancia.

Navalny, de 44 años, se sintió mal a bordo del avión en el que regresaba a Moscú desde la ciudad siberiana de Tomsk y la aeronave tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Omsk.

Según la última información, se encuentra en coma y está conectado a un respirador en el hospital de Omsk.

“Suponemos que Alexéi fue envenenado con algo mezclado con el té. Fue lo único que bebió por la mañana. Los médicos dicen que la toxina se absorbió más rápido a través del líquido caliente”, escribió su portavoz, Kira Yarmysh, en su cuenta de Twitter. “Hace un año, cuando Alexéi estaba en el centro de detención, fue envenenado. Obviamente ahora le hicieron lo mismo”, agregó Yarmysh en la red social.

El representante de la cafetería dijo al medio ruso Taiga.info que el establecimiento verificaría “si hubiera alguna otra queja de los clientes sobre el malestar”.

En tanto, las autoridades rusas buscan instalar la versión según la cual el malestar fue causado por un supuesto consumo de drogas y bebidas alcohólicas del líder opositor, algo que su vocera rechazó.

“Los canales de Telegram del Kremlin empezaron a elaborar una nueva versión: supuestamente Navalny bebió mucho anoche, pero hoy se tomó una pastilla para la resaca, que provocó el envenenamiento. No es cierto. No bebió ayer y no tomó pastillas hoy”, dijo Yarmysh en Twitter.

Por su parte, el jefe del departamento legal de la fundación anticorrupción que dirige Navalni, Vyacheslav Gimadi, aseguró en Twitter que “no hay dudas de que Navalni fue envenenado por su posición y sus actividades políticas”.

También señaló que los abogados del opositor habían pedido una investigación por intento de asesinato a una persona pública.

El líder opositor, un abogado conocido por sus campañas anticorrupción contra altos funcionarios y sus críticas abiertas al presidente ruso Vladimir Putin, ya ha sido víctima de varios ataques físicos.

En 2017 sufrió quemaduras químicas en un ojo cuando unos individuos le arrojaron en la cara un líquido verde usado como desinfectante.

En julio de 2019, cuando purgaba una breve pena de cárcel, también afirmó haber sido “envenenado” con un “material químico desconocido” y fue trasladado a un centro hospitalario. Las autoridades dijeron que se trataba de una “reacción alérgica” y aseguraron que no habían encontrado “ninguna substancia tóxica”.