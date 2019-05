En un ejercicio de demostración de músculo militar, Nicolás Maduro despertó en la mañana de este jueves a los venezolanos con una marcha de miles de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que él mismo encabezó por Caracas.

"Ha llegado la hora de combatir y dar el ejemplo al mundo y decir que en Venezuela hay una FAN (Fuerza Armada Nacional) consecuente, leal y cohesionada, derrotando intentonas golpistas de traidores que se venden a Washington", dijo Maduro, quien le pidió a los oficiales "desarmar a cualquier traidor y golpista".

Vestido con ropas militares, a pie y al frente de una columna de unos4.500 efectivos, Maduro intentó este jueves dejar en claro el respaldo del que goza en el estamento militar después del supuesto intento de golpe de Estado del que acusa al líder opositor Juan Guaidó, y de la masiva marcha opositora de este miércoles.

Maduro apeló a la FANB a la cohesión y la unión en torno a la Constitución, la paz y la democracia venezolanas. La ceremonia fue transmitida en directo por la red social Twitter.

Maduro habló a los oficiales. Y dijo que durante a "escaramuza golpista", llevada a cabo por "traidores" hace dos días, los rebeldes "sacaron las ametralladoras; no para defender la patria, sino para apuntarlas contra los militares venezolanos y contra el pueblo".

También aseguró que "el 80% de los oficiales y soldados presentes (en los sucesos del 30 de abril) los dejaron solos, se retiraron", porque "se dieron cuenta que los habían engañado".

"De lo malo salió algo bueno: la lealtad, en pleno combate, no tuvieron miedo de decirle 'no' a los traidores, 'no' a los golpistas", agregó.

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, también habló. "Nos pretenden comprar como si fuéramos mercancía, mercenarios. Pretenden romper con el honor militar que es lo más sagrado".

"¡No lo lograrán!!", concluyó.

La marcha partió del Fuerte Tiuna, en Caracas, junto a Maduro y Padrino. Y participaron más de 4.500 efectivos de la FANB.

El objetivo de la marcha fue ratificar la lealtad de la FANB a la patria, a la Constitución, a la democracia y a la defensa de la paz, así como su reconocimiento de Maduro como presidente del país y comandante en jefe de la fuerza, según las autoridades.

Esta demostración de fuerza se produce después de que el martes Guaidó asegurara que contaba con el respaldo de buena parte del estamento militar tras anunciar el inicio de la llamada Operación Libertad para acabar con la "usurpación" del poder por parte de Maduro.