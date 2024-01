El número dos de Hamas, Saleh al-Arouri, murió hoy en un ataque israelí al sur de Beirut, la capital del Líbano, informaron el propio movimiento islamista palestino y el canal de televisión del grupo islamista libanés Hezbollah.



El canal Al-Manar, de Hezbollah, dijo que Al-Arouri falleció al caer la noche en un ataque de un dron israelí en el suburbio de Mashrafiyah e imágenes televisivas mostraron autos dañados y escombros en una vasta zona frente a un bloque de edificios, y un incendio a la distancia.



"Los cobardes asesinatos llevados a cabo por la ocupación sionista contra los dirigentes y símbolos de nuestro pueblo palestino dentro y fuera de Palestina no conseguirán doblegar la voluntad y la firmeza de nuestro pueblo, ni socavar la continuación de su valerosa resistencia", afirmó en un comunicado el alto cargo de Hamas Izzat al-Rishq, citado por Times of Israel.



El ataque "demuestra una vez más el abyecto fracaso del enemigo en la consecución de cualquiera de sus objetivos agresivos en la Franja de Gaza", indicó el texto.



Israel aún no hizo comentarios sobre el hecho que dejó tres muertos, según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), aunque sitios de noticias vinculados a Hezbollah hablan de seis fallecidos.



En noviembre, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que había "dado instrucciones" para "actuar contra los jefes de Hamas dondequiera que se encuentren" como represalia de la ofensiva de los milicianos del grupo del 7 de octubre pasado, cuando asesinaron a unas 1.200 personas, la mayoría de ellos civiles, y secuestraron a unas 240 personas, incluyendo una veintena de argentinos.



Al menos 22.185 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, murieron desde entonces en bombardeos israelíes en la Franja de Gaza y 57.035 resultaron heridos, informó hoy el Ministerio de Salud local.