El condado de Miami-Dade se convirtió en el nuevo centro de la pandemia del coronavirus en EE.UU., al reportar un alza significativa de nuevos casos en los últimos días. Según los últimos números, tienen 84.237 personas infectadas y más de 4.500 muertos.

Daniella Levin Cava, comisionada de Florida y candidata a alcaldesa de la ciudad, indicó, en una entrevista con Cadena 3, que están viviendo “dos pasos atrás del virus”.

“Esto nos ha causado mucho dolor. Este fin de semana recién se tomó la decisión de usar las habitaciones de hoteles para el aislamiento. Con esta medida, podríamos haber contenido la pandemia. Nunca hicimos las pruebas masivas que necesitábamos ni un mapeo de contagio. Los especialistas lo advirtieron, pero nunca lo hicimos", relató la funcionaria.

Levin Cava se refirió también a la apertura de las playas y comercios en la ciudad y consideró que fue una medida “muy temprana”. "Es increíble porque el mensaje del alcalde nunca fue concreto. Quisieron dar esperanzas falsas y, por eso, la gente pensó que estábamos mejorando. Debemos pensar bien qué hacer porque ahora tenemos que cerrar de nuevo. Abrimos muy temprano sin tener cuidados y ahora debemos dar marcha atrás”, comentó.

Al ser consultada sobre el impacto de la crisis en la economía de la ciudad, la comisionada de Florida comentó que el desempleo llegará al 20%.

“Hay gente que consiguió empleo y ahora lo perdieron de nuevo. Hay gente que espera los subsidios desde marzo y aún no los recibieron. Los servicios sociales están sufriendo porque no reciben fondos. Es importante continuar con estos programas”, explicó.

Desde su punto de vista, es importante educar a la gente para que comience a respetar las medidas precautorias. "Debemos buscar gente de confianza para que participe en la educación de los ciudadanos. Ellos perdieron la que tenían en el alcalde porque dijo que se podía abrir y ahora volvió cerrar de nuevo. Todos los médicos hablan de eso, pero no tienen voz pública. Estamos perdiendo vidas por no hacer lo que debemos”, expresó.

También se refirió a la implementación de algunos vuelos por parte de Aerolíneas Argentinas a Miami e indicó que esto implica “asumir riesgos”.

“Si puede no viajar, no debe viajar. Yo sé que Anthony Fauci ha dicho que es un peligro viajar a así, pero estamos asumiendo riesgo en todo. Porque los contagiados están en todos lados y no lo saben porque no estamos haciendo mapeo. Debemos asegurar a los que tienen más riesgos”, señaló.

Fuente: Cadena 3