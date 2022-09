Miles de personas hicieron cola en la Catedral de Saint Giles en Edimburgo, Escocia, durante toda la noche para despedirse de la reina Isabel II, cuyo féretro permanecerá hasta esta tarde, antes de ser trasladado a la ciudad de Londres.



Según medios británicos muchas personas integraron la fila varias veces para poder ver a la reina nuevamente.



Es el caso de Isabel, una habitante de la capital escocesa que pudo ver el ataúd de la reina siete veces.



"Es hermoso cuando entras a la catedral. La atmósfera, la presencia. Hay algo definitivamente divino allí, está más allá de las palabras. Me siento profundamente conmovida cada vez que paso", le dijo a la cadena pública BBC.



"Cada vez he vuelto una y otra vez porque la reina Isabel II era insustituible y quería presentarle mis respetos. Pero fue más que eso, es una experiencia que no quería perderme", afirmó, emocionada, la mujer.



Los restos de la reina fallecida el jueves pasado a los 96 años, serán trasladados al Palacio de Buckingham y luego a Westminster Hall, donde descansarán durante cuatro días antes de su funeral, que se llevará a cabo el 19 de septiembre en la Abadía de Westminster.



El ataúd de la reina saldrá esta tarde de la catedral de Edimburgo rumbo al aeropuerto para su traslado a Londres, junto a su hija, la princesa Ana.



Una guardia de honor formada por la Guardia del Rey recibirá el féretro junto al rey Carlos III y su esposa Camila, antes de ser trasladado a la Sala de Proa, en el interior del palacio.



Esta mañana los nuevos monarcas volaron a Irlanda del Norte como parte de una gira por el Reino Unido, para reunirse con los líderes del partido de Stormont en el castillo de Hillsborough y tener una audiencia con la primera ministra del Sinn Féin, Michelle O'Neill.



Antes de regresar a Londres, Carlos y Camila viajarán también a la Catedral de Santa Ana para una ceremonia religiosa en honor a la reina, donde se les unirán la primera ministra Liz Truss, los líderes de Stormont y el primer ministro irlandés, Micheál Martin, el presidente irlandés Michael D. Higgins entre otros.



Ayer el rey realizó su primera visita como monarca del Reino Unido al Parlamento, en el recinto principal de Westminster, donde los Comunes y los Lores rindieron homenaje y expresaron sus condolencias por la muerte de la reina Isabel II.



Mientras tanto, se anunció un minuto de silencio en toda la nación el domingo a las 20.