La cifra de muertos continúa subiendo en el estado de Nueva York y alcanzó un nuevo récord en las últimas 24 horas, con 799 fallecidos, pero las hospitalizaciones están cayendo, dijo el gobernador Andrew Cuomo.

Con este incremento, de 20 fallecidos más que los informados el miércoles, el total de víctimas fatales llegó a 7.067. Se trata del cuarto día consecutivo en que la cifra de muertos toca un nuevo máximo.

Sin embargo, en las últimas 24 horas solo 200 nuevos pacientes con coronavirus fueron ingresados en hospitales, y la admisión en cuidados intensivos también está bajando, dijo el gobernador. “Este es el menor número que hemos tenido desde que empezó esta pesadilla”, sostuvo Cuomo en conferencia de prensa. La semana pasada, las internaciones llegaron a superar las 1.400 por día.

En tanto, el total de hospitalizados es de 18.279. Por su parte, los ingresos en cuidados intensivos fueron 84, cuando en las peores jornadas se acercaron a 400.

Solo en la Ciudad de Nueva York, los casos confirmados son 84.373 y los fallecidos 4.426, según cifras divulgadas más temprano por las autoridades de la metrópoli.

Estados Unidos es largamente el país con más casos confirmados, en base a las estadísticas oficiales de cada país. Con más de 430 mil casos, según el balance de la Universidad Johns Hopkins, casi triplica los 148 mil positivos de España, el segundo en la lista, mientras que la cifra de muertos bordea los 15 mil.

Han pasado 39 días desde que se detectó el primer caso en Nueva York, y 80 jornadas desde el primer caso en suelo estadounidense.

Aunque Nueva York es el principal foco en el país, el gobernador destacó que la curva a comenzado a ralentizarse. De todas formas, siempre mantiene el tono de alerta. “La gripe española de 1918 golpeó en tres oleadas. Sólo estamos en la primera ola. No podemos asumir que porque estamos viendo algunos signos positivos esto terminará pronto o que las ondas adicionales no golpearán. El Estado de Nueva York no subestimará a este enemigo”, aseveró.

La ciudad de Nueva York, que concentra más de la mitad de las muertes a nivel estatal, reportó el miércoles que más de un tercio de los fallecidos son latinos y son afectados desproporcionalmente, ya que constituyen el 29% de la población local entre los 8,6 millones de habitantes.

Por su parte, el Reino Unido registró este jueves 881 nuevas muertes de personas hospitalizadas con coronavirus, informó el ministro de Relaciones Exteriores, Domic Raab, que reemplaza a Boris Johnson a la cabeza del gobierno mientras este sigue en cuidados intensivos.

El balance total de fallecidos en el país es de 7.978, es decir 881 más que la víspera, afirmó Raab. El primer ministro Johnson, hospitalizado desde el domingo con covid-19, “continúa dando pasos positivos” hacia la recuperación, dijo por otra parte.

El líder conservador, que fue ingresado en el hospital londinense de St Thomas el pasado domingo al persistir sus síntomas por coronavirus, ha pasado “una buena noche”, la cuarta en ese centro médico.

La fuente oficial de Downing Street -su residencia oficial- subrayó asimismo que el primer ministro agradece “la brillante atención” que está recibiendo por parte de los médicos y el personal sanitario.

También hizo referencia a los cinco minutos de aplausos que los ciudadanos dedican todos los jueves a las 19:00 GMT a los trabajadores del servicio público sanitario (NHS) desde sus ventanas, que calificó de “maravillosos momentos unificadores” para todo el país.

“Estoy seguro de que esta noche volveremos a ver de nuevo a millones de personas rindiendo tributo a nuestros fantásticos y dedicados trabajadores sanitarios”, agregó.

Por su parte, el ministro de Economía, Rishi Sunak, indicó anoche que el primer ministro podía “sentarse en la cama” e “interactuar de manera positiva” con sus médicos.

Por último, los fallecidos en Italia con coronavirus ascienden este jueves a 18.279, al registrarse 610 más en las últimas 24 horas, una cifra algo superior al día anterior pero que confirma que se está conteniendo la propagación en el país más afectado por el brote.

Los casos totales desde que se detectó el virus el 20 de febrero son 143.626, 4.204 más respecto al martes, según los datos transmitidos por la Protección Civil.

Actualmente hay 96877 personas enfermas y el número de positivos ha subido en 1615 en 24 horas, frente a los 1.195 del martes y que fue la cifra más baja desde el pasado 10 de marzo. Un total de 28470 ya se han curado, casi dos mil en las últimas 24 horas.

La gran mayoría de los positivos están en aislamiento domiciliario, y 3.605 están en cuidados intensivos, también una cifra inferior y que mantiene una reducción de estos pacientes graves por sexto día consecutivo.