Como ocurrió hace poco con las imágenes de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, donde familiares sacaban a la calle bajo sus propios medios a las personas fallecidas, ahora el centro neurálgico de EEUU arroja imágenes similares: decenas de rústicos féretros de madera apilados en una isla de la ciudad de Nueva York, que comenzó a enterrar cadáveres sin reclamar en una fosa común en la isla de Hart, en el extremo noroeste de la Gran Manzana, producto del creciente aumento de víctimas mortales por coronavirus en la región. Las autoridades de Nueva York confirmaron que la isla, que durante décadas se ha utilizado para dar sepultura a cadáveres sin reclamar, ahora incluirá también a fallecidos por el Covid-19 que no sean reclamados durante un plazo de 14 días posterior a su muerte.

"Es probable que gente que haya muerto (de coronavirus) sea enterrada en la isla en los próximos días" dijo a los medios la secretaria de prensa de la Alcaldía de Nueva York, Freddi Goldstein.

Las declaraciones se producen en un momento en el que han surgido imágenes del entierro de varios ataúdes, colocados unos encima de otros, en esa isla y después de que este jueves Nueva York registrara 799 fallecimientos por coronavirus en 24 horas, un nuevo máximo diario.

La isla de Hart se utilizó como cementerio público de la ciudad durante más de 150 años y está gestionado por el Departamento Correccional neoyorquino. Ahí han ido a parar los cuerpos de las personas que han permanecido en una morgue sin reclamar entre 30 y 60 días, explicó Goldstein.

La portavoz añadió que las autoridades están trasladando a este lugar los cadáveres para tener más espacio para el resto de fallecidos por coronavirus.

