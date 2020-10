Las autoridades francesas detuvieron en las últimas horas a nueve personas en relación al asesinato de un profesor, decapitado en la vía pública, que había mostrado a sus alumnos una caricatura de Mahoma durante un clase de libertad de expresión.



El crimen, calificado rápidamente de "atentado islamista" por las autoridades, conmocionó a Francia, que desde 2015 sufrió una serie de ataques yihadistas que dejaron más de 250 muertos.

Samuel Paty, un profesor de Historia y Geografía de 47 años motivado y cercano a sus alumnos, según quienes lo conocían, fue decapitado en plena calle, ayer a la tarde, cerca de la escuela donde trabajaba, en Conflans-Sainte-Honorine, una pequeña localidad de 35.000 habitantes ubicada a 30 kilómetros de París.



Inmediatamente después del ataque, la policía intentó detener en la zona a un hombre armado con un cuchillo que los amenazó, lo cual hizo que los oficiales abrieran fuego y el presunto agresor murió.



La identidad del agresor fue confirmada hoy: tenía 18 años, había nacido en Rusia pero era checheno y no tenía antecedentes penales, aunque sí había cometido algún delito menor.



Cinco personas fueron detenidas en Francia anoche tras el crimen, con lo que el número de arrestados asciende a nueve. Según fuentes judiciales, entre los cinco últimos arrestados hay dos padres de alumnos del instituto donde trabajaba la víctima.



Estas personas habrían tenido una discusión con el maestro después de la clase en la que mostró las caricaturas de Mahoma.



También están detenidas tres personas que pertenecen al entorno del agresor sin ser familiares.



Horas antes también habían sido arrestadas otras cuatro personas de la familia del agresor, entre ellas un menor.



La fiscalía nacional antiterrorista abrió una investigación por "asesinato vinculado a una empresa terrorista" y "asociación criminal terrorista".



El presidente, Emmanuel Macron, acudió inmediatamente al lugar del asesinato y pidió a "toda la nación" que se uniera en torno a los profesores para "protegerlos y defenderlos". "No pasarán. El oscurantismo y la violencia que lo acompaña no ganarán", aseveró el mandatario.



Rodrigo Arenas, copresidente de la FCPE, la mayor asociación francesa de padres de alumnos, confirmó que recibió hace algunos días un informe de "un padre extremadamente enfadado" porque en la clase de su hija se había mostrado una caricatura de Mahoma.



Según Arenas, para evitar herir la sensibilidad de algunos, el maestro habría "invitado a los estudiantes musulmanes a salir del aula" antes de enseñar la imagen del profeta agachado, con una estrella dibujada en sus nalgas, y la inscripción "nace una estrella".



La policía está investigando también un mensaje que podría haber sido publicado en la red social Twitter por el agresor, mostrando una foto de la cabeza de la víctima.



En enero de 2015, la redacción del semanario satírico francés Charlie Hebdo, que había publicado unas caricaturas de Mahoma, fue atacada por dos yihadistas y 12 personas murieron.



El 13 noviembre de ese mismo año, París fue escenario de varios ataques yihadistas simultáneos que provocaron 130 muertos y 350 heridos. La agresión se produjo exactamente tres semanas después de un ataque con cuchillo perpetrado por un paquistaní de 25 años cerca de las antiguas oficinas de Charlie Hebdo, en el que dos personas resultaron heridas.



Fuente: Télam