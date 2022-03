La Asamblea General de la ONU volvió a pedir hoy el "cese inmediato" de las hostilidades de Rusia en Ucrania, así como "todo ataque contra civiles y objetivos civiles", en la segunda resolución en menos de un mes, que no es vinculante.



Con 140 votos a favor, 5 en contra y 38 abstenciones, se aprobó la resolución presentada por Ucrania, y promovida por México y Francia, sobre las "consecuencias humanitarias de la agresión" rusa, que en menos de un mes provocó el desplazamiento de 10 millones de personas, 3,5 millones de las cuales están refugiadas en el extranjero y la mitad son niños.



Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Siria y Rusia votaron en contra, al igual que lo hicieron en la primera resolución adoptada el 2 de marzo.



De su lado, China, Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua e Irán son algunos de los 38 países que se abstuvieron en esta votación, informó la agencia de noticias AFP.



Una segunda resolución sobre la situación humanitaria propuesta por Sudáfrica, en cuyo texto no se mencionaba a Rusia -el deseo de algunos países, liderados por Moscú, que alegan que no debe "politizarse" el conflicto-, fue rechazada por 67 votos en contra, 50 a favor y 36 abstenciones.



El embajador ucraniano ante la ONU, Sergiy Kyslytsya, intentó evitar la votación de la segunda resolución al considerar que el texto "nunca fue producto de consultas con Ucrania ni de consultas regionales", a diferencia del primero.



Se trata de la segunda derrota consecutiva que sufre Moscú después de que la víspera una resolución presentada por dicho país, también sobre la situación humanitaria, fue rechazada en el Consejo de Seguridad que solo recabó los votos positivos del representante de Moscú y China, mientras que los 13 miembros restantes se abstuvieron.



El pasado 2 de marzo, en una decisión histórica, 141 países votaron a favor de otra resolución de condena de la invasión rusa frente a 35 abstenciones (entre ellas China, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, India, Irán, Irak, Kazajastán, o Pakistán) y cinco votos en contra (Corea del Norte, Siria, Bielorrusia, Eritrea y la propia Rusia).