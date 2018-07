Corría 2016, Donald Trump estaba en plena campaña para ser elegido presidente de EEUU y había peligro de que se supiera su presunta infidelidad con su esposa, debido a un romance con Karen McDougal, por entonces conejita de Playboy. Para que el asunto no le estallara en la cara y le derribara su aspiración electoral, Trump se puso a discutir con su abogado cómo y cuánto pagarle a la modelo para que no contara nada. El tiempo pasó, Trump ganó la presidencia y del asunto no se supo nada. Hasta ayer, que salió a la luz que esas conversaciones para coimear a la chica quedaron grabadas. Las grabó en secreto el propio abogado, Michael Cohen. El audio fue confiscado por el FBI y ponen al borde del escándalo otra vez a Trump.



Fue el diario New York Times quien reveló ayer la existencia de ese audio comprometedor. A partir de allí, comenzaron a circular imágenes sensuales de McDougal durante su carrera en la revista para adultos y otras que la muestran abrazada al magnate antes de ser presidente, como la que ilustra esta página.



El tema no es sólo un dolor de cabeza para Trump, sino también un deja vu. La actriz porno Stormy Daniels también había salido a decir que tuvo un romance prohibido con el millonario en el pasado y que él le había pagado para que no lo contara. Fue una tormenta mediática y un escándalo político que dejó muy mal parado al Presidente, no tanto por el amorío en sí como por el hecho de pagar coimas a cambio de silencio, algo que, por supuesto, no queda registrado en ningún libro de gastos de campaña, lo cual despierta sospechas de corrupción.



Por ahora, el actual abogado de Trump y exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, admitió el contenido del audio. Pero dijo, en defensa de su cliente, que finalmente no se le pagó un solo centavo a la bella McDougal.

Merkel pone paños fríos



La canciller alemana, Angela Merkel, prometió que trabajará en la relación "bajo presión" que tiene su país con EEUU. Destacó que ya no se puede confiar en Washington como garante del orden mundial pero describió la relación bilateral como "crucial".