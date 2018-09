Sin luz. Luego del fuerte sismo en Japón, los usuarios empezaron a compartir imágenes en redes sociales, mientras varios ciudadanos informaban sobre cortes de luz.

Un potente sismo sacudió la norteña isla japonesa de Hokkaido, lo que hizo colapsar edificios pero no generó alerta de tsunami.



El sacudón causó un alud que arrasó con varias casas, hiriendo y atrapando a numerosas personas y provocando cortes de energía eléctrica en vastas zonas.



El sismo se produjo este jueves a las 03:08 hora local (15:08 del miércoles en Argentina). Tuvo una magnitud 6,7 grados en la escala Richter, según la Agencia Meteorológica de Japón. El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el epicentro se ubicó a 112 kilómetros al sudeste de Sapporo, a una profundidad de 66 kilómetros.



La cadena pública NHK mostró una pared de ladrillos derrumbada y espejos quebrados en una casa y citó a la policía local diciendo que habían cortes de electricidad y algunas personas atrapadas en estructuras colapsadas. Kenji Yamamoto, un funcionario en Noborito, afirmó a NHK que no había reportes de víctimas o heridos en esa localidad.



Un deslizamiento de tierra en la ciudad rural de Atsumi podía verse en tomas aéreas de la emisora pública NHK. Unas 10 personas fueron trasladadas al hospital con heridas. Había apagones generalizados y caminos bloqueados, dijo NHK, pero no había reportes de muertes. Medios locales informaron que un hombre sufrió un ataque cardíaco tras caer por unas escaleras.



El epicentro del sismo se localizó en la población costera de Tomakomai (en la isla de Hokkaido), unos 65 kilómetros al sur de Sapporo. El Centro de Información de Tsunamis informó que no existe peligro de que el sismo provoque uno.



Trece minutos después del primer temblor, se produjo un nuevo sismo de magnitud 5,3. El epicentro de este nuevo temblor se situó unos kilómetros al norte del primero. Pese al pánico, el Servicio Geológico de EEUU consideró que existe "escasa probabilidad" de que estos temblores, por su magnitud, hayan podido causar daños o víctimas.

En Abira. Un edificio dañado en la ciudad de Abira, en la isla de Hokkaido, donde se sintió el gran sismo.

Hileras de casas quedaron inclinadas en extraños ángulos, recostadas unas sobre otras, mientras que porciones del techo y agua cubrían los pisos del nuevo aeropuerto Chitose. Muchas escuelas estaban cerradas, y alrededor de 2,95 millones de viviendas carecían de electricidad, informó NHK.



El primer ministro Shinzo Abe dijo a periodistas que su gobierno había montado un centro de mando para coordinar la ayuda y los rescates. En Sapporo, donde se sintió el sismo, la selección chilena se está preparando para la Copa América de 2019, y mañana jugará un amistosos ante el combinado local.



En la noche nipona un temblor sorprendió al equipo de Reinaldo Rueda en su hotel de concentración. La selección chilena aseguró en su cuenta de Twitter que "la delegación de la Roja se encuentra en perfectas condiciones después del fuerte terremoto". Sapporo es la mayor ciudad de la isla de Hokkaido y la quinta más grande de Japón.