El presidente de México, Andrés López Obrador, propuso este lunes que las personas se saluden a distancia, tocando su propio corazón e inclinando la cabeza, y afirmó que aceptará las recomendaciones médicas para mitigar la propagación del coronavirus, un día después de haber exhortado a los mexicanos a que salieran a las calles e hicieran "vida normal".



"Quiero hacer una propuesta sobre el saludo, tocando el corazón", dijo el mandatario durante esta jornada por la mañana, en su habitual conferencia de prensa en el Palacio Nacional.



Inmediatamente, posó la mano derecha en el corazón e inclinó su cabeza, según la agencia de noticias EFE.



No obstante, advirtió que si la Organización Mundial de la Salud (OMS) propusiera otro tipo de saludo, las personas deberían acatar lo que recomiende ese organismo.

López Obrador subrayó que seguirá los consejos de los médicos, "pero ni patadas ni codazos, con el corazón", aunque reveló que días atrás, al reunirse con el director de una compañía financiera, se saludaron chocando las piernas.



El mandatario fue muy cuestionado por haberse mostrado hace pocos días saludando y tocando a decenas de simpatizantes cuando ya regía la recomendación de evitar el contacto físico, y por haber exhortado ayer a la población a que hiciera "vida normal".



"Todavía estamos en la primera fase; yo les voy a decir cuándo no salgan, pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, popular", dijo en el video que circuló el último domingo



"No hacemos nada bueno, no ayudamos si nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada; vamos a seguir haciendo la vida normal y el presidente les va a decir cuándo hay que guardarnos", agregó.