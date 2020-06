La pandemia por Covid-19 suma preocupación porque las personas que padecen enfermedades no transmisibles (ENT) están especialmente vulnerables ante el coronavirus, dijeron ayer especialistas.

"Uno de los aspectos más preocupantes es el impacto desproporcionado del virus en personas que padecen ENT", dijo el doctor Anselm Hennis, director del Departamento de Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

América, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se convirtió en el núcleo de la pandemia por coronavirus a nivel global, pues hasta ayer se han reportado más de 3,8

millones de casos y unos 205.000 fallecidos en la región.

Hennis explicó que, de acuerdo con datos recientes, las personas que se contagian con coronavirus y tienen condiciones subyacentes como hipertensión, enfermedades vasculares, diabetes o algún otro tipo de comorbilidad, tienen seis veces más posibilidad de ser

hospitalizados que personas que no las tienen. Además, abundó, tienen también más posibilidades de perder la vida a causa de la Covid-19.

Señaló que las principales ENT que están presentes en la región son las enfermedades vasculares, el cáncer, la diabetes, la salud mental, la hipertensión y la obesidad.

Detalló que en la región se estima que unas 220 millones de personas en América latina tienen al menos una enfermedad subyacente y es por ello que es urgente que tengan información sobre cómo prevenir la Covid-19 "además de tener acceso a servicios de salud".

La doctora Beatriz Champagne, directora de Incidencia Política de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), señaló que una de las consecuencias que tiene esta pandemia es que en muchos países de Latinoamérica se está interrumpiendo la provisión de servicios esenciales "incluso para quienes viven con enfermedades crónicas". Además, recalcó, se están retrasando los diagnósticos o no pueden acceder a sus tratamientos, lo que los pone en mayor riesgo de contagio y, por ende, de muerte.

Al respecto, la mexicana María Luisa Zeferino, quien vive con diabetes tipo 2 y forma parte de la iniciativa "Nuestra Visión, Nuestra Voz", aseguró que en el país "no hay medicamentos, no hay recursos. He ido a mis citas pero no hay especialidades porque están atendiendo a (casos de) Covid-19", lamentó.

Beatriz Champagne, quien es también coordinadora de la Coalición Latinoamérica Saludable (CLAS), señaló la amenaza de los "gigantes" de la alimentación industrializada y refrescos. "Están sacando provecho de la pandemia al publicitar sus productos como opciones fáciles para quienes están en casa", enfatizó.

Récord fatal en Chile y más cuarentena

Chile volvió ayer a tener un récord de fallecidos en las últimas 24 horas con 232 muertos. Pese a registrar un leve descenso de contagios diarios de Covid-19 con más de 4.500 casos de coronavirus, se decidió extender la cuarentena en la Región Metropolitana, sumar nuevas zonas y limitar los permisos y salvoconductos.

El nuevo ministro de Salud chileno, Enrique Paris, anunció que el gobierno tomará "medidas más estrictas" como la renovación de la cuarentena en toda la Región Metropolitana y en las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, Pozo Almonte, Calama, Iquique y Alto Hospicio.

Además, a partir de mañana sumarán a este aislamiento por la pandemia a las comunas (barrios) de San Felipe, Los Andes, Rancagua, Machalí y la zona urbana de Curicó.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, agregó que el gobierno decidió reducir la cantidad de permisos individuales semanales que entrega para poder circular, de los actuales cinco a sólo dos.

¿Brasil, estable?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó ayer que en Brasil "el crecimiento no es tan exponencial como era anteriormente y hay algunos indicios de que la situación se ha estabilizado". Aunque el organismo internacional pidió cautela y alertó que "los casos pueden aumentar otra vez".

Presidente infectado

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció que contrajo Covid-19, lo mismo que su esposa, Ana García, pero que se siente con la suficiente fuerza para superar la enfermedad. El gobernante de 51 años dijo ante los medios locales que seguirá ejerciendo sus funciones vía "teletrabajo".