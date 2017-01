El nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, mandó ayer un mensaje claro en su discurso de investidura: que

va a devolver el poder al ‘pueblo‘, para que los ‘olvidados‘ dejen de serlo, y que antepondrá los intereses del país en ‘todas las decisiones‘ que tome.



‘A partir de este día, va a ser solo Estados Unidos primero. Estados Unidos primero‘, proclamó Trump tras convertirse en el presidente número 45 de la historia del país, inmediatamente después de jurar el cargo a las 12.00 en punto en las escalinatas del Capitolio.



‘Todas las decisiones sobre comercio, impuestos, inmigración y asuntos exteriores se harán para beneficiar a los trabajadores y a las familias estadounidenses‘, subrayó a continuación.



En un discurso de unos 16 minutos de duración, uno de los más breves de la historia de las tomas de posesión presidencial en EEUU, Trump afirmó que su Gobierno seguirá ‘dos reglas sencillas: comprar productos estadounidenses y contratar a ciudadanos estadounidenses‘.



Esa misma filosofía proteccionista y nacionalista que defendió durante su campaña electoral la aplicará también a las relaciones internacionales, ya que dijo que buscará la ‘amistad‘ con los demás países, pero siempre bajo la máxima de que los intereses estadounidenses están ‘primero‘.



‘Reforzaremos viejas alianzas y formaremos nuevas. Y uniremos el mundo civilizado contra el terrorismo radical islámico, al que erradicaremos completamente de la faz de la tierra‘, anticipó el nuevo presidente.



Durante muchas décadas, ‘hemos subvencionado a los Ejércitos de otros países (...), hemos defendido las fronteras de otros países al tiempo que nos negábamos a defender la nuestra‘, criticó Trump. Sin embargo, no mencionó su principal promesa electoral: construir un muro en la frontera con México para frenar la inmigración irregular.



En su discurso, Trump insistió en atacar a la clase política, como hizo durante la campaña electoral: ‘Hoy no estamos meramente transfiriendo el poder de una administración a otra, o de un partido a otro, sino que lo transferimos de Washington DC y se lo devolvemos a ustedes, al pueblo‘. Mientras Washington y sus políticos ‘prosperaban‘, las familias trabajadoras ‘tenían poco que celebrar‘, pero eso ‘cambia aquí y ahora‘, prometió.



‘El 20 de enero de 2017 será recordado como el día en que el pueblo volvió a ser el gobernante de esta nación. Los olvidados hombres y mujeres de nuestro país ya no lo serán más. Todo el mundo les está escuchando ahora‘, insistió.



Esta ‘carnicería‘ termina ‘justo aquí y ahora mismo‘, dijo Trump en referencia a las ‘madres y niños atrapados en la pobreza‘ en los centros de las ciudades del país, a las ‘fábricas oxidadas dispersas‘, al ‘crimen, las pandillas y las drogas que se han robado demasiadas vidas‘.



‘El tiempo de la charla vacía se acabó‘, exclamó Trump al pedir a los ciudadanos que no acepten a ‘políticos que solo hablan y no pasan a la acción‘.



También quiso, no obstante, hacer un llamamiento a la unidad para afrontar los desafíos pendientes. ‘Somos una única nación (...) Compartimos un corazón, un hogar y un glorioso destino‘, enfatizó.

El mandatario defendió que tanto si el color de piel de los estadounidenses es ‘negro, marrón o blanco‘, todos comparten ‘la misma sangre roja de los patriotas‘ y ‘cuando Estados Unidos está unido es totalmente imparable‘.



‘Debemos decir lo que pensamos, debatir nuestros desacuerdos honestamente, pero siempre perseguir la solidaridad‘, sostuvo.

Trump culminó con su famoso lema de campaña y aseguró: ‘Vamos a hacer Estados Unidos fuerte de nuevo, lo vamos a hacer rico, orgulloso, seguro y, juntos, lo vamos a hacer grande de nuevo‘.

Derrotar al terrorista ‘EI’ será una prioridad



El Gobierno de Donald Trump tendrá como prioridad de su política exterior derrotar ‘a los grupos terroristas islamistas radicales‘, de acuerdo a un comunicado difundido ayer por la Casa Blanca. En su discurso Trump prometió unir ‘al mundo civilizado contra el terrorismo islamista radical, al que erradicaremos completamente de la faz de la tierra‘.



El Gobierno dijo que ‘la máxima prioridad‘ será derrotar a Estado Islámico y a otros grupos terroristas. Para lograrlo, ‘se llevarán adelante agresivas operaciones conjuntas y coaliciones militares cuando sea necesario‘.



La Casa Blanca también trabajará para cortar el financiamiento de estas organizaciones y ampliará la colaboración en inteligencia. Trump también planea desarrollar un sistema de defensa de misiles de última generación para proteger a EEUU de posibles ataques de países como Irán y Corea del Norte, dijo la Casa Blanca.

El muro con México y las deportaciones



Otras prioridades en la administración Trump fueron reveladas ya entrada la noche en Washington con el cambio de la página web oficial de la Casa Blanca.



Allí está subrayada la propuesta más polémica y controvertida de la campaña del candidato republicano, la construcción de un muro en la frontera con México para ‘detener la migración ilegal‘ y la ‘lluvia de drogas‘ en las comunidades.



De igual manera cita otra media muy temida por miles de documentados: ‘Apoyar el cumplimiento de la ley supone también deportar a las personas que se encuentren de manera ilegal en el país y cuenten con historiales criminales‘, aseveró la página oficial. Asimismo, se compromete a ‘aumentar el número y la efectividad de los agentes de policía‘ y a proteger en todas las instancias judiciales la Segunda Enmienda, que garantiza el derecho a portar armas por parte de los estadounidenses.