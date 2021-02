La Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue alertando en su página sobre la posibilidad de contagio de coronavirus por contacto con superficies contaminadas en tanto que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) indica desde octubre que "no se cree" que ésta sea una vía "común" de propagación del virus.



"El virus se puede propagar a través de pequeñas partículas líquidas expulsadas por una persona infectada a través de la boca o la nariz al toser, estornudar, hablar, cantar o resoplar. Esas partículas líquidas tienen diferentes tamaños, desde las más grandes ‘gotículas respiratorias’ hasta las más pequeñas, llamadas ‘aerosoles’", indica la OMS en su página.



La falta de énfasis en la transmisión por aerosoles ha sido cuestionada por especialistas del todo el mundo, aunque en la última semana, esa vía de contagio fue mencionada por la jefa del grupo anticovid de la OMS, la epidemiología María Van Kerkhove, en una rueda de prensa en la que hablaba de las mutaciones del virus.



En su página el organismo señala, además, que "el virus también se puede propagar cuando personas infectadas estornudan o tosen sobre superficies u objetos tales como mesas, picaportes o pasamanos, o tocan esas superficies. Otras personas se pueden infectar al tocar esas superficies contaminadas y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca sin antes haberse lavado las manos".



Aunque no especifica tiempos ni condiciones para que esto suceda.



Por su parte, la CDC actualizó en octubre la información sobre las vías de contagio y allí estableció que el coronavirus se transmite "muy fácilmente de persona a persona" y "con mayor frecuencia durante el contacto cercano" (lo que involucra tanto a las gotas como a los aerosoles).



También establece que "a veces se puede propagar por transmisión aérea" (por acumulación de aerosoles contaminados en un ambiente) y "con menos frecuencia a través del contacto con superficies contaminadas".



En relación a esta última vía señala que "no se cree que la propagación al tocar superficies sea una forma común de propagación de la Covid-19".