A la hora del intercambio de dones, momento en que se los vio más sonrientes y distendidos, el Papa le regaló a Donald Trump , significativamente, el mensaje mundial que escribió para el 1° de enero pasado para la Jornada Internacional de la Paz. "Lo firmé especialmente para usted", le dijo Francisco.



Además, como suele obsequiarle a otros jefes de Estado, Francisco le entregó a Donald Trump un medallón en el cual se destaca una rama de olivo. "Suelo regalarlo para que ustedes sean instrumentos de paz", le explicó. "Necesitamos paz", asintió Trump.

Finamente, también le regaló los tres documentos más importantes de su pontificado: la exhortación apostólica La alegría del Evangelio, el documento programático de su papado; Laudato Sí, la encíclica "verde" y social de Francisco sobre el cuidado de la casa común; y la exhortación apostólica Amoris Laetitita, sobre el amor en la familia.

A su turno el presidente estadounidense Trump, le regaló un cofre con libros del reverendo Martin Luther King. "Pienso que le van a gustar, espero que sí", dijo. "Thank you, thank you very much" [Gracias, Muchas gracias], contestó el Papa, de nuevo sonriente.

El resto de la delegación, formada por doce personas, incluido el intérprete, se llevó el clásico rosario.

Este fue el primer encuentro que mantuvieron el Papa y Trump, que en el pasado protagonizaron un cruce cuando el Sumo Pontífice, en el regreso de su viaje a México, cuestionó la religión del mandatario por su voluntad de construir un muro en la frontera.