Las fuerzas de la coalición internacional anti-Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), liderada por Estados Unidos, cuentan actualmente con varios miles de soldados en Irak.

Tras el operativo del Ejército norteamericano en el que fue abatido Qasem Soleimani en Bagdad, el Parlamento iraquí solicitó el domingo al gobierno que “ponga fin a la presencia de tropas extranjeras”, por lo que varios países revisaron su presencia en el país.

El mayor contingente de la coalición es estadounidense (5.200 soldados), el cual está desplegado en varias bases, siendo la aérea de Ain al Asad, en el oeste, la mayor de estas; y también en la capital del Kurdistán iraquí, Erbil, y en Bagdad, cerca de la embajada estadounidense.

Asimismo, la coalición cuenta con 500 soldados canadienses, 400 británicos, 200 franceses y 120 alemanes, entre otros, además de miles de contratistas civiles.

Pese a la decisión de varios países de retirar sus tropas, Estados Unidos anunció este martes que “no abandona Irak”, su política no ha cambiado, aseguró el jefe del Pentágono, Mark Esper. “Nuestra política no ha cambiado. No abandonamos Irak”, declaró el secretario estadounidense de Defensa en una rueda de prensa.

Francia “no tiene intención” de retirar a los militares que tiene desplegados en Irak para misiones de formación, informó, por su parte, una fuente gubernamental.

Francia, miembro de la coalición internacional antiterrorista, cuenta con unos 200 militares en Irak, 160 de los cuales se dedican a labores de formación del ejército iraquí.

La OTAN, en tanto, anunció la retirada temporal de una parte de su personal de suelo iraquí. “Tomamos todas las precauciones necesarias para proteger a nuestra gente. Esto incluye la reubicación temporal de parte del personal en diferentes lugares tanto dentro como fuera de Irak”, indicó un funcionario de la Alianza.

Canadá desplazará temporalmente a Kuwait a parte de los cerca de 500 soldados que tiene desplegados en el país, en los próximos días.

La misma postura tomó Alemania, que enviará a parte de sus 120 soldados a Jordania y Kuwait. El contingente alemán basado en Bagdad y en Taji, al norte de la capital iraquí, compuesto por 35 personas, ya dejó Irak, anunció el ejército alemán, que mencionó la “situación de la seguridad en Irak”.

Rumania anunció que sus catorce soldados presentes en Irak en el marco de las misiones de la OTAN serán “relocalizados”, pero no precisó si esos efectivos abandonarán el país o si serán desplazados a otra base de Irak.

Catorce soldados croatas han sido trasladados desde Bagdad a Kuwait, informó el Ministerio de Defensa de Croacia: “Seguimos la situación de seguridad con los aliados y tomaremos las decisiones correspondientes en coordinación con ellos”.

Otros siete soldados, que también estaban desplegados en Irak y cuya misión ha terminado, volverán a Croacia.