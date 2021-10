Al menos 43.000 personas podrían haber recibido un resultado negativo de las pruebas de coronavirus por error, informó hoy la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, al anunciar la suspensión de las operaciones en un laboratorio privado en Wolverhampton, al norte de Inglaterra.



La suspensión de las operaciones del laboratorio Immensa Health Clinic Ltd, se produjo luego de una investigación que reveló que personas que recibieron resultados negativos de la prueba de PCR después de que previamente dieron positivo en un dispositivo de flujo lateral ( LFD ).



Según las autoridades británicas, si bien se están llevando a cabo investigaciones particularmente sobre esa causa, estimaron que se han procesado alrededor de 400.000 muestras a través del laboratorio, la gran mayoría de las cuales habrán sido resultados negativos.



Sin embrago, se cree que 43.000 personas pueden haber recibido resultados incorrectos de la prueba de PCR negativa entre el 8 Septiembre y el 12 de octubre, principalmente en el suroeste de Inglaterra.



Este es un incidente aislado atribuido a un laboratorio, pero ahora todas las muestras se están redirigiendo a otros laboratorios.



Will Welfare, Director de Incidentes de Salud Pública, Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido ( UKHSA ), dijo que recientemente han visto un número creciente de resultados positivos de LFD que posteriormente dieron negativo en la PCR.



Subrayó que como resultado de la investigación, estamos trabajando ahora para determinar los problemas técnicos de laboratorio que han llevado a que las personas reciban resultados de PCR inexactos.



Pero aclaró que no hay evidencia de fallas con los kits de prueba LFD o PCR en sí mismos e instó a la gente a tener confianza en su uso y en otros servicios de laboratorio que se brindan actualmente.



"Si obtiene una prueba de LFD positiva, es importante asegurarse de obtener una prueba de PCR de seguimiento para confirmar que tiene coronavirus, afirmó.



Según cifras del Gobierno, el Reino Unido, registró 136 muertes y 42.776 nuevos casos. Hasta el 12 de octubre, un total de 49.252,939 personas habían recibido una primera dosis de una vacuna, mientras que 45.239,759 tienen la pauta completa.

Fuente: Télam