yo fui una de las víctima de lo que pasó junto con mi prima de 14 años, muchos dicen que a las que nos pasó no hemos salido a hablar del tema pero puede ser que varias no lo hagan por miedo a que no les crean solo porque la acción la hizo un “famoso”. #RobertoCanessa #trc https://t.co/sVMtERq51r