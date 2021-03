No funcionaron Whatsapp, Instagram, ni tampoco Facebook. No se sabe por qué, pero a juzgar por lo que ha pasado en otras ocasiones (no es inédito) ambos servicios se recuperarán en breve. Suele tomar unos minutos nomás.

Lo inusual es que se caigan ambos en simultáneo. En el caso de WhatsApp no funciona ni la aplicación móvil ni la Web. En lo que refiere a Instagram, al cargar el sitio Web reporta in error 5xx.

Luego de unos minutos, las aplicaciones restituyeron sus servicios.