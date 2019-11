El ex presidente boliviano Evo Morales llegó este martes a México, donde fue recibido por el canciller Marcelo Ebrard y una pequeña comitiva del gobierno mexicano. Tras el aterrizaje, Morales ofreció unas palabras en las que aseguró que “mientras tenga vida" seguirá "en política, seguiré en la lucha”.

Además, agradeció al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que le “salvó la vida”.

“Digo esto porque el 9 de noviembre cuando llegaba a Cochabamba un miembro del Ejército me informó y me hizo leer mensajes en el que le pedían que me entregue a cambio de 50 mil dólares. Fue un día antes de que presentáramos nuestra renuncia”, aseguró.

Morales, quien recibió asilo de México por “razones humanitarias” y al considerar que su vida corre peligro, aterrizó en el hangar Sexto Grupo Aéreo Internacional, antiguamente el hangar presidencial, del aeropuerto de la Ciudad de México sobre las 11.15 hora local, luego de un periplo lleno de cambios de último momento por parte de varios gobiernos que afectaron el plan de vuelo previsto inicialmente.