El director ejecutivo de la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Robb Butler, afirmó hoy que si el 95 por ciento de los ciudadanos del continente usara barbijo se podría salvar unas 160.000 vidas en medio de la pandemia de coronavirus.



"Solo el 48 por ciento de los habitantes de la región europea lleva tapabocas. Cuando este indicador aumente –si eso sucede– se reducirán los casos de infección y de mortalidad", dijo el especialista entrevistado por Sky News.



Concretamente, "se podría salvar unas 160.000 vidas si el 95 por ciento de la población usase la mascarilla", alertó Butler.



En otro orden, el especialista dijo que de un 45 a un 47 por ciento de la población de los países europeos no se aplicó hasta el presente la vacuna contra el coronavirus.



"Permitan que yo diga bien a las claras: no se vacunó la mayoría de las personas que se atienden hoy en las unidades de terapia intensiva ", agregó, citado por la agencia de noticias Sputnik.



El jefe de la oficina europea de la OMS, Hans Kluge, había declarado previamente que más de 500.000 personas podrían morir en la región europea a causa de la Covid-19 hacia febrero de 2022 si no se logra el nivel requerido de la vacunación y la gente sigue despreciando el llamamiento a usar el barbijo.