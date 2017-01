En medio de la crisis total que enfrenta Venezuela, con parálisis económica y una gobierno asediado por el malestar social y el embate opositor, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se permitió una humorada en la tensa relación diplomática que mantiene su administración con la de Mauricio Macri. Aseguró esta tarde que si se lanzara como candidato a presidente en Argentina ganaría "por el 70%" y lo contrastó con la "campaña en contra" que existiría contra él.



La declaración la planteó el mandatario caribeño en medio de risas y ante un auditorio de funcionarios chavistas y periodistas que participaron de una conferencia de prensa, mientras pasaba las fotos de las embajadas venezolanas en todo el mundo.



"En Argentina si nos aman. En la Argentina, si yo me lanzo a presidente, gano por el 70 por ciento. Es verdad, nos aman. Conozco una gente que ha pasado por la Argentina en diciembre, estuvieron de vacaciones, llegaron y me dijeron que eso es increíble", afirmó Nicolás Maduro.



"Me dicen: "Te has vuelto el hombre más famoso en la Argentina por toda la campaña en contra y has canalizado un amor que antes lo tenía Hugo Chávez'", dijo. Y, luego, completó: "Yo heredé el amor del comandante Chávez y de Perón y de Evita y de Néstor y de todos los grandes, como Diego Maradona".