Termina la era de Theresa May como primera ministra de Gran Bretaña: esta mañana anunció que dejará el cargo el 7 de junio, cuando se inicie el proceso para elegir a su sucesor como líder del Partido Conservador y jefe del Gobierno.

May, que permanecerá como primera ministra interina mientras se elige al nuevo líder "tory", dio a conocer su decisión en una declaración ante la residencia oficial de Downing Street y tras reunirse con el presidente de su grupo parlamentario, Graham Brady, para determinar su futuro político.

"Siempre lamentaré profundamente" no haber podido ejecutar el Brexit, aseguró May, quien lloró al terminar su discurso. En esa línea, conminó a su sucesor al frente del Partido Conservador y del Gobierno a tratar de encontrar consensos para una salida ordenada del bloque europeo.

May confirmó que le comunicó su decisión a la reina Isabel II y que continuará como primera ministra en funciones hasta que el proceso de sucesión quede finalizado.

"Hice todo lo posible" para materializar el "Brexit", después de que los británicos votaran a favor de salir de la UE en el referéndum del 23 de junio de 2016, afirmo May, vestida de rojo. "He luchado para hacer que el Reino Unido sirva no solo a unos pocos privilegiados sino a todo el mundo y cumplir con el resultado del referéndum", agregó.

"Pronto dejaré el trabajo que para mí ha sido el honor de mi vida servir. ¿Segunda primera ministra?, ciertamente no la última. Lo digo sin animadversión, sino con una enorme gratitud por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo", afirmó May, quien es la segunda jefa de Gobierno tras Margaret Thatcher.

May estará al frente del Ejecutivo cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, haga su visita de Estado entre el 3 y el 5 de junio.

En los últimos días, May, que hasta ahora había conseguido aferrarse al liderazgo a pesar de las fuertes presiones internas para que dimitiera, sufrió un duro golpe cuando diputados y algunos ministros manifestaron su oposición a su último intento por conseguir la aprobación de su acuerdo del "brexit", a pesar de que éste ya fue rechazado por el Parlamento en tres ocasiones.

El miércoles, la líder del grupo conservador en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, a cargo de la agenda parlamentaria del Gobierno, presentó su renuncia en desacuerdo con la forma en que la primera ministra ha gestionado el "brexit", pero más concretamente por su intención de presentar el proyecto de ley sobre el acuerdo de retirada de la UE negociado con Bruselas.

Ese proyecto incluye nuevas medidas, entre ellas la posibilidad de que los diputados puedan votar sobre la celebración de un segundo referéndum para confirmar o rechazar el acuerdo del "brexit".