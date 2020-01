Una mujer fue detenida ayer en el aeropuerto boliviano de El Alto cuando esperaba abordar un vuelo con destino a Argentina y llevaba 100.000 dólares sin declarar en su equipaje, lo que llevó al gobierno interino que lidera Jeanine Áñez a acusarla de pretender financiar las actividades políticas del expresidente Evo Morales en su refugio de Buenos Aires.



La mujer, identificada como María P.A., fue presentada ante la prensa por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien aseguró que la detenida tenía un vínculo laboral con Juan Ramón Quintana", exministro de la Presidencia durante el gobierno de Morales, acusado por el gobierno de facto de múltiples delitos y asilado en la residencia de México en La Paz. Pero esa versión fue rechazada de plano y a los gritos por la apresada, quien incluso aseguró que había sido perjudicada por el gobierno de Morales, quien fue forzado a renunciar el pasado 10 de noviembre en medio de protestas populares.



"Nosotros presumimos que esto es para financiar el terrorismo, para financiar a Evo Morales", manifestó Murillo.



El ministro boliviano indicó que los 100.000 dólares no formaban parte de la declaración jurada que la mujer hizo en el aeropuerto internacional de El Alto, antes de abordar un vuelo que debía traerla a Buenos Aires.



Según Murillo, la mujer trabajaba en la filial de la venezolana PDVSA en Bolivia, entidad que depende del Gobierno de Venezuela y que, a su juicio, "ha estado financiando el narcoterrorismo" en Bolivia y en otros países de la región.



La mujer deberá explicar ante las autoridades judiciales bolivianas la procedencia del dinero y con qué finalidad lo trasladaba hasta Argentina, precisó el ministro.



"Ministro, es falso, yo no lo conozco a Ramón de la Quintana. No es justo, no lo conozco", se defendió la mujer.