Las conversaciones para poner fin a la ofensiva militar de Rusia en Ucrania enfrentan "profundas contradicciones", aunque aún es posible alcanzar un "compromiso", dijo este martes por la noche Mykhailo Podoliak, negociador y consejero del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.



"Vamos a continuar mañana. Es un proceso de negociación complicado y extremadamente laborioso. Hay profundas contradicciones. Pero, por supuesto, es posible un compromiso", expresó en Twitter. La cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania se inició el lunes en videoconferencia. Ambas partes mostraron cierto optimismo en los últimos días, pero las últimas declaraciones de Podoliak muestran la dificultad de las negociaciones.



El ejército ruso ha logrado en los últimos días apoderarse de varias ciudades ucranianas. Ucrania pide un cese del fuego inmediato y la retirada de las tropas rusas. Zelenski declaró este martes que era tiempo de "reconocer" que Ucrania no podrá adherir a la OTAN, lo que reclamaba Rusia antes de comenzar la invasión el 24 de febrero.



Rusia exige garantías por escrito de que Ucrania se desmilitarizará y adoptará un estatuto de país neutral que garantice que no ingresará a la OTAN y que, por lo tanto, no quedará bajo la órbita militar ni de Estados Unidos ni de Moscú.



En Rusia, el vocero del presidente Vladimir Putin dijo que el Gobierno no quiere hacer pronósticos por ahora sobre resultados de las conversaciones.



"El trabajo entre las dos delegaciones (rusa y ucraniana) prosigue por videoconferencia, es un trabajo complejo, y el hecho de que prosiga ya es positivo" opinó el vocero de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Previamente, un asesor de Zelenski había estimado posible que un acuerdo de paz pueda producirse entre Moscú y Kiev.

"Pienso que a más tardar en mayo deberíamos muy probablemente llegar a un acuerdo de paz, y quizá mucho más rápidamente", indicó Oleksyi Arestovich en YouTube. Los funcionarios que participan de las conversaciones de este martes ya se reunieron en persona tres veces en las fronteras ucraniano-bielorrusa y polaco-bielorrusa.



El lunes celebraron una cuarta ronda de conversaciones, la primera por videoconferencia. Podoliak dijo luego que los negociadores habían hecho una "pausa técnica" y que hoy retomarían el diálogo.



Zelenski afirmó el lunes que las conversaciones estaban dando lugar a "negociaciones difíciles", y Putin dijo la semana pasada que veía "progresos" en el diálogo. Además, los cancilleres de ambos países celebraron un encuentro en Turquía la semana pasada, la reunión de funcionarios de mayor nivel de ambos países desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.