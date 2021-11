El candidato chileno José Antonio Kast, dijo que el de Augusto Pinochet fue un gobierno militar y no una dictadura, ya que durante ese período se realizaban elecciones a dirigentes opositores. El país trasandino sufrió una dictadura militar durante 17 años (197-1990) en la que se persiguió, torturó asesinó y desapareció a opositores políticos.

Kast dijo que la Constitución chilena, creada en 1980, contenía los pasos para la transición a la democracia y que esto es una diferencia con Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyos Gobiernos calificó de dictaduras.

“Hay una situación que claramente marca una diferencia con lo que ocurre en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió, que frente a elecciones democráticas, se hicieron las elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos, y eso marca una diferencia fundamental”, dijo Kast.

“No veo cuál es su duda”, comentó Kast luego de que le preguntaran por qué no definía a la pinochetista como dictadura y cerró el tema su equipo de prensa pidiendo que se le pregunte por “el futuro” y no por los tiempos del Gobierno de facto de Augusto Pinochet (1973-1990). El abogado de 55 años se definió como “un candidato de sentido común” y pidió a la prensa internacional no ser tratado como un candidato “de extrema derecha”.

El candidato afirmó que está "abierto a cualquier tipo de conversación con los países vecinos " como Argentina, Bolivia y Perú para mantener negociaciones de todo tipo. Sin embargo, puntualizó que en el caso de Argentina “tenemos temas pendientes”.

Expresó que, en el caso de la polémica por la Plataforma Marítima, “no tenemos nada pendiente, porque eso (las tierras en disputa internacional) es chileno” y cree que Argentina no tiene ningún motivo para decir que dicha plataforma “les pertenece a ellos, eso está resuelto”.

“Creo que nosotros podemos ser un buen socio comercial para Argentina”, dijo Kast, porque para él, “Argentina tiene problemas serios para llegar al Asia y nosotros somos una puerta para llegar” y por tanto Chile, según el candidato, debe darle todas las facilidades de acceso y transporte para promover su intercambio comercial.

Kast calificó al conflicto mapuche en el sur de la Patagonia, que calificó como "terrorismo" y prometió resolverlo, en caso de ganar la elección. Sobre el actual proceso constituyente, Kast dijo que necesita "certezas" de cara al futuro y que respetará la nueva Constitución. Para finalizar, el candidato dijo que su objetivo es llegar al balotaje programado para el 19 de diciembre.