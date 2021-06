Un hombre murió y otro resultó herido en lo que las autoridades estadounidenses calificaron hoy como un "trágico accidente" durante un desfile del orgullo gay en Florida, luego de que el conductor de una camioneta acelerara y atropellara a peatones.



El incidente ocurrió el sábado al comienzo del Desfile y Festival del Orgullo de Wilton Manors Stonewall, una celebración LGBTQ en una ciudad cercana a Fort Lauderdale, en ese estado del sur de Estados Unidos, informó la agencia de noticias AFP.



En un primer momento se temió que se tratara de un ataque deliberado, lo cual fue finalmente desestimado por las autoridades policiales.



La Policía de Fort Lauderdale anunció hoy que el conductor de la camioneta, de 77 años, participó en la festividad y fue seleccionado para conducir el vehículo principal debido a "dolencias que le impidieron caminar durante un tiempo".



La camioneta blanca había comenzado a avanzar anticipando el inicio del desfile cuando "aceleró inesperadamente, golpeando a dos peatones" antes de estrellarse contra la cerca de un negocio cercano, dijo la Policía en un comunicado.



Los tres involucrados en el accidente eran miembros del Coro de Hombres Gay de Fort Lauderdale, precisó la Policía, y agregó que el conductor cooperó con las autoridades.



Los dos heridos fueron transportados a un centro médico, uno de los cuales murió más tarde, mientras que el otro permanece hospitalizado pero se espera que sobreviva, según el comunicado.



"Hoy sabemos que lo que sucedió ayer fue un trágico accidente y no un acto criminal contra ningún individuo o grupo", indicó el Departamento de Policía de Walton Manors en una declaración separada, agregó AFP.



Justin Knight, presidente del Coro de Hombres Gay de Fort Lauderdale, dijo que se trató de un "desafortunado accidente".



"Nuestros pensamientos y oraciones están con los afectados por el desafortunado accidente que ocurrió cuando comenzaba el Desfile del Orgullo de Stonewall", afirmó el sábado.



El alcalde de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, que estaba en el desfile, dijo en un principio a una emisora local que pensaba que el accidente fue "deliberado".



Luego lo calificó como "un ataque terrorista contra la comunidad LGBT" y afirmó que la camioneta había apuntado contra el automóvil de la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, que estaba en un descapotable esperando participar en la procesión, pero que no logró su objetivo.



Trantalis explicó el domingo que inicialmente había "temido que pudiera ser intencional", en base a lo que vio "a unos metros de distancia".



"A medida que se siguen reconstruyendo los hechos, surge la impresión de un accidente", dijo finalmente.



Tras el incidente, el Departamento de Policía de Wilton Manors dijo en Twitter que el público no estaba en peligro.



Junio es el Mes del Orgullo, en conmemoración de los disturbios de Stonewall de 1969 provocados por redadas policiales en un popular bar gay en Nueva York. Esas manifestaciones fueron un punto de inflexión en la lucha de la comunidad LGBTQ por sus derechos civiles.