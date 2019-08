Un tiroteo en un supermercado Walmart de El Paso, Texas, dejó varios muertos el sábado y había tres sospechosos bajo custodia, después de que los aterrados clientes huyeron presos del pánico en el último tiroteo masivo que sufre Estados Unidos.

El alcalde de El Paso, Dee Margo, dijo que la policía arrestó a tres personas, pero no pudo precisar si estaban directamente implicados en el suceso.

El Departamento de Policía de El Paso dijo que la escena seguía activa en torno al centro comercial Cielo Vista Mall, cerca del Walmart.

"No hay una amenaza inminente. Ahora mismo no hay un pistolero activo, pero eso no significa que consideremos seguro el lugar en este momento", dijo el portavoz de la policía de El Paso, Enrique Carrillo, a los periodistas.

Carrillo dijo que había más de 20 víctimas, una cifra que podría incluir heridos y fallecidos.





Walmart dijo en un comunicado: "Estamos impactados por los trágicos eventos en el Cielo Vista Mall de El Paso (...) Oramos por las víctimas, la comunidad y nuestros asociados, además de las personas que llegaron primero al lugar para ayudar. Estamos trabajando de forma estrecha con las fuerzas de seguridad".

Carrillo pidió a las personas que no hayan podido localizar a sus seres queridos que acudan a un centro de reunificación familiar en un colegio local, en vez de ir al centro comercial, donde convergieron policías, patrulleros estatales, agentes de Seguridad Nacional y de la patrulla fronteriza.

Un testigo dijo que vio al menos a una persona dentro de la tienda con una herida fatal en la cabeza y a varios clientes con la ropa manchada de sangre.

Otras tiendas en el cercano centro comercial fueron cerradas mientras la policía peinaba el lugar en el este de la ciudad, junto a la frontera con México.

Un video publicado en Twitter mostró a los clientes de una tienda por departamentos siendo evacuados con los brazos en alto.