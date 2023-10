Hong Kong les pagará a los nuevos padres más de US$ 2.500 por tener un bebé, en un intento de impulsar su decaída tasa de natalidad, pero muchos residentes de la ciudad, notoriamente cara, dicen que apenas es suficiente para cubrir el alquiler de un mes.

El jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee Ka-chiu, anunció la medida durante su discurso político anual este miércoles, en el que dijo que habría una ayuda de 20.000 dólares hongkoneses (US$ 2.556) para los padres de cada bebé nacido desde ahora hasta 2026, en un esfuerzo por elevar la "persistentemente baja tasa de natalidad" de la ciudad, que se desplomó a un mínimo histórico de 0,9 nacimientos por mujer, muy por debajo de los 2,1 necesarios para garantizar una población estable.

"La maternidad es una decisión vital importante que implica muchas consideraciones", dijo Lee al presentar una serie de medidas económicas que también incluían una rebaja del impuesto del timbre del 15% al 7,5% para los compradores de viviendas.

La ayuda se suma a los incentivos fiscales existentes para los nuevos padres, que reciben deducciones fiscales anuales por cada hijo, con una deducción adicional para los recién nacidos.

Aunque la ayuda pueda parecer generosa, se queda corta en comparación con algunos de los incentivos que se ofrecen en otros países de Asia Oriental que también luchan contra las bajas tasas de natalidad.

Singapur (cuya tasa de natalidad es de 1,05) ofrece una ayuda de US$ 8.036 por el primer y el segundo hijo, y de US$ 9.497 por el tercero, junto con cuatro semanas de permiso de paternidad (hasta 16 semanas por maternidad), un permiso no remunerado para el cuidado del bebé y desgravaciones fiscales para las madres trabajadoras.

En Corea del Sur (que tiene una tasa de natalidad del 0,78) se pagan actualmente US$ 518 al mes hasta que el niño cumple un año, y se espera que esa cifra aumente a US$ 740 el año que viene.

En Japón (con tasa de natalidad de 1,3), los padres reciben una ayuda mensual de US$ 107 por cada recién nacido hasta los dos años. Por cada hijo entre los tres años y el bachillerato, los padres reciben US$ 66,7 al mes.