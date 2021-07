Una mujer asesinó a puñaladas a su vecino, luego de enterarse que el hombre de 77 años era un pedófilo confeso y que había reconocido el abuso sexual contra uno de los hijos de dicha mujer.

Michael Pleasted, que contaba con 24 condenas por delitos contra la integridad sexual, vivía en la casa de al lado de la de Sarah Sands (38), quien es madre de 5 niños y vive en Inglaterra. La historia del abuso de uno de los menores, hijo de Sands salió a la luz tras el juicio que se hizo en 2015 para determinar la culpabilidad de la mujer tras la muerte del pedófilo.

Dicha muerte ocurrió cuando Sarah se enteró que Pleasted era un pedófilo y había cometido varias violaciones contra menores. La madre fue hasta la vivienda del sujeto a pedirle que se declarara culpable y de esa forma evitar que su hijo tenga que ir a declarar.

“Cogí un cuchillo y fui a su casa. No me escuchó. Era frío. Un hombre diferente al que había sido mi amable vecino”, afirmó Sands. “Le pinché en la frente con el cuchillo y me agarró. Perdí el control. No podía dejar que nadie más saliera herido; alguien tenía que proteger a la gente”, aseguró.

Tras el forcejeo, se produjo el desenlace fatal. La mujer fue detenida y enjuiciada en 2015 bajo el cargo de asesinato, además de recibir una condena a prisión efectiva. No obstante, Sarah recuperó recientemente su libertad y dio su versión sobre lo ocurrido: “No volvería a matar, no me veo como una asesina, pero no me arrepiento de lo que hice”, expresó en diálogo con The Sun. Durante su relato, afirmó que ella es “una madre desesperada por proteger a su hijo”.

Tras el crimen, se enteró que su hijo de 12 años era una de las víctimas de su vecino.