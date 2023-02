Una madre polaca de siete niños, dio hoy a luz quintillizos en un hospital de Cracovia, una de las ciudades más antiguas y la segunda más poblada de Polonia, en el sur del país europeo, cercana a la frontera con República Checa.



Dominika Clarke, ya madre de siete hijos que oscilan entre los 10 meses a los 12 años de edad, dio a luz a cinco bebés y afirmó sentirse "mejor de lo esperado", consignó la agencia de noticias AFP.



"Pese a nuestra numerosa familia, habíamos planeado tener un octavo hijo, pero resultó que llegaron muchos más", le dijo a AFP la pródiga madre, quién se encontraba junto a su marido británico Vince.



Los bebés nacieron por el método de cesárea, a las 29 semanas de embarazo, o sea poco más de siete meses de gestación, por lo que todavía necesitan adecuada asistencia respiratoria.



"Esperamos llegar al momento feliz de su salida del hospital", declaró por su parte el profesor Ryszard Lauterbach, jefe del servicio de pediatría y neonatología del hospital de Cracovia.



Los recién nacidos, tres niñas y dos niños, recibieron los nombres de Arianna Daisy, Charles Patrick, Elizabeth May, Evangeline Rose y Henry James.



La flamante madre de los quintillizos calificó su embarazo y posterior parto de "un verdadero milagro" porque, según el hospital, las posibilidades de concebir cinco bebés juntos son de una entre 52 millones.



"Como soy matemática, siempre me gustaron estas estadísticas", celebró Dominika Clarke este martes, en el Dia de los Enamorados



"Teníamos muchas más posibilidades de ganarnos la lotería, que de tener tantos bebés", añadió.



Los últimos dos registros de partos numerosos homologados en el Récord Guinness pertenecen una mujer estadounidense llamada Nadya Suleman, quien en 2009 dio a luz a octillizos, y el caso que más conmoción ha causado, el de una madre de nombre Halima Cisse de 25 años, de la República africana de Malí quien a la hora del parto dio a luz a nueve bebés y no siete, como le había informado su médico.



Los nueve bebés nacieron el 4 de mayo de 2021 y consiguieron el título de Guinness World Records, correspondiente al mayor número de niños nacidos en un mismo parto, que sobrevivieron.