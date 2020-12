El expresidente uruguayo Tabaré Vázquez, una de las principales figuras políticas de la región y el primer político de izquierda en ser electo como mandatario del país vecino en 2005 y reelegido en 2014, falleció ayer a los 80 años a causa de un cáncer de pulmón y una marea humana lo despidió en las calles de Montevideo.

La pandemia por el Covid-19 obligó a la familia de Vázquez a cancelar el velatorio y programar el cortejo fúnebre por las calles para su último adiós y celebrar el sepelio en la más estricta intimidad.

Vázquez fue despedido al mediodía en un cortejo multitudinario que partió desde la Intendencia de Montevideo con destino al cementerio de La Teja, su barrio natal, donde se celebró un sepelio sólo reservado para sus hijos y nietos, mientras el Gobierno de Luis Lacalle Pou decretó tres días de duelo en su memoria.

Desde todo el continente, y aún hasta de España de parte del presidente Pedro Sánchez, se conocieron muestras de pesar que destacaron su perfil de hombre de Estado.

"Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido padre" a las 3 de la madrugada "por causas naturales de su enfermedad oncológica", señaló un comunicado de sus hijos Álvaro -oncólogo como su padre), Javier e Ignacio Vázquez.

El tumor le había sido diagnosticado en agosto de 2019, cuando aún estaba en el Gobierno, y en septiembre comenzó un programa de radioterapia y radiocirugía para combatir la enfermedad.

Nacido en una humilde casa de La Teja, un barrio popular de Montevideo, el 17 de enero de 1940, Vázquez tuvo en su juventud oficios tan disímiles en las calles mientras perseguía su meta: estudiar medicina.

Una vez graduado se dedicó a la oncología y sólo a los 43 años ingresó en la militancia política. "Nunca en mi vida pensé hacer política. Desde gurí (niño) de escuela me gustó la biología y la medicina. Jamás pensé, soñé ni en la mayor de las locas fantasías se me ocurrió, que podía ser edil o diputado. No me interesaba", declaró en 2003 en el libro "Conversaciones con Tabaré Vázquez".

Su primera vinculación con el Partido Socialista de Uruguay fue cuando tenía 11 años. Su padre era dirigente sindical de la petrolera estatal Ancap y, luego de haber sido apresado tras una huelga, fue liberado gracias a una ley de amnistía impulsada por un diputado socialista.

Sin embargo, Vázquez se adhirió formalmente al Partido Socialista de Uruguay recién en 1983. Su ingreso fue de forma clandestina, ya que el régimen dictatorial de la época había prohibido las actividades del partido.

Gracias a su determinación, Vázquez fue rápidamente ascendiendo posiciones dentro de la coalición de izquierda Frente Amplio, de la que formaba parte el Partido Socialista. En 1989 fue electo alcalde de Montevideo, cargo que ejerció entre 1990 y 1994.

Una de las peores crisis económicas del país ayudó a Vázquez a ganar en primera vuelta las elecciones presidenciales de 2004, con el 50,45%. Al asumir en 2005 priorizó el rol de los sindicatos en las negociaciones con empresarios, creó el Ministerio de Desarrollo Social y otorgó planes de ayuda económica a la población de menores recursos, que fueron calificados despectivamente como "asistencialismo" por la oposición. También aplicó políticas de salud como una fuerte campaña antitabaco.

En 2008 recibió críticas de los legisladores de su partido al vetar un proyecto de ley que despenalizaba la práctica del aborto.

Ante el avance del opositor Partido Nacional y tras la falta de logros del gobierno del exguerrillero José Mujica -electo en 2009 también por el Frente Amplio-, Vázquez aceptó volver a ser candidato. Y esta vez ganó en segunda

El 2019 le pegó duro

En 2019, en medio de la campaña electoral, Tabaré Vázquez sufrió dos golpes duros. El primero, a finales de julio, fue la muerte de su esposa María Auxiliadora Delgado. Pocos días después, al inicio de agosto, anunció públicamente la aparición de un tumor maligno en uno de sus pulmones que fue tratado con radioterapia.

Voces de dolor

ALBERTO FERNÁNDEZ - Presidente de Argentina

"Fiel a sus convicciones, puso una bisagra permitiendo que el progresismo llegara al Gobierno del Uruguay". "Me sumo al pesar de ese pueblo que hoy lo llora", dijo en su posteo, que acompañó con una foto en la que se lo ve abrazado a Vázquez.

JOSÉ PEPE MUJICA - Expresidente de Uruguay

"Se fue un compañero hijo de los trabajadores que hizo su porvenir, su carrera, pero jamás pudo desprenderse de lo que era su compromiso social", destacó Pepe Mujica en declaraciones a la radio local Sarandí.

MAURICIO MACRI - Expresidente de Argentina

Mauricio Macri manifestó que "se fue un caballero de la política, un dirigente honesto con sentido común que fortaleció los lazos con Argentina y el Mercosur" y manifestó su "respeto a su memoria" y el "afecto para su familia y el pueblo uruguayo".

CRISTINA F. DE KIRCHNER - Vicepresidente de Argentina

"Lamento mucho el fallecimiento del expresidente de Uruguay Tabaré Vázquez. Su llegada a la Presidencia de Uruguay, en representación del Frente Amplio, ayudó a consolidar el ideal de la Patria Grande. Mis condolencias para su familia y amigos".

LUIS LACALLE POU - Presidente de Uruguay

"Enfrentó con coraje y serenidad su última batalla. Tuvimos instancias de diálogo personal y político que valoro y recordaré. Sirvió a su país y en base al esfuerzo obtuvo logros importantes. Fue el Presidente de los uruguayos. El país está de duelo. QEPD".

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA Expresidente de Brasil

"Fuimos presidentes juntos y sólo tengo buenos recuerdos de su desempeño para la cooperación e integración de América del Sur. Hoy perdí a un querido amigo mío y de Brasil", señaló en un mensaje en las redes sociales, tras enterarse del fallecimiento.