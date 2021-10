Desde 2018 la colombiana Martha Liria Sepúlveda, de 51 años, fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) una enfermedad que con el tiempo ha causado dolor intenso en todo su cuerpo y dificultades para movilizarse.

Debido a su compleja situación, la mujer solicitó el 27 de julio de este año la eutanasia a su EPS Sura. Tras su petición, el pasado 6 de agosto se le informó que el procedimiento se podía llevar a cabo.

De esta manera, Martha se convierte en la primera paciente no terminal que recibirá la eutanasia en Colombia.

En entrevista con Noticias Caracol, la mujer afirmó sentirse más tranquila desde que tomó la decisión. "Soy de buenas, tengo buena suerte. Y, como le digo, estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento: me río más, duermo más tranquila", comentó sonriente. Es importante mencionar que el procedimiento se realizará este domingo 10 de octubre en Medellín.

Martha Sepúlveda sabe que se va a morir el próximo domingo y sonríe. Será la primera paciente con un diagnóstico no terminal en acceder a la eutanasia en Colombia. Mi reportaje de hoy.pic.twitter.com/O8nAbSO2O2 — Juan David Laverde (@jdlaverde9) October 4, 2021

En la entrevista, Martha confesó que es católica y en sus últimos días se aferra más que nunca a Dios. "Si es desde el plano espiritual, yo estoy totalmente tranquila. Soy una persona católica, me considero muy creyente de Dios, pero, repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí y yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos", agregó. No obstante, durante años la iglesia católica ha confirmado que no está de acuerdo con la eutanasia.

Sobre la reacción de su familia, Martha aseveró que su mamá no ha estado de acuerdo, sin embargo, ha contado con el apoyo incondicional de su hijo Federico Redondo Sepúlveda, quien tiene 22 años y estudia de derecho. "Yo lo vi como el acto de amor más grande que he hecho nunca en mi vida, porque a priori yo necesito a mi mamá, la quiero conmigo, casi que en cualquier condición, pero sé que en sus palabras ya no vive, sobrevive", dijo Redondo en la entrevista.

En su recta final, Martha expresó su tranquilidad y señaló que se irá muy feliz de este mundo. Además, afirmó que espera que su última noche será normal, quiere ir a dormir a las 7:30 p.m. y esperará con ansias al domingo para recibir lo que considera un premio. "Yo sé que el dueño de la vida es Dios (…) él está permitiendo esto, él me está premiando a mí de cierta forma", concluyó.

