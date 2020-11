Cerraron los primeros colegios electorales de Estados Unidos, en concreto en los estados de Indiana y Kentucky. Al igual que los de Nueva York, Virginia y Maine, los centros de votación en estos dos estados habían abierto a las 06:00 de la mañana hora local (11.00 GMT).

Históricamente, las elecciones en Indiana y Kentucky terminan a favor de los republicanos. E Indiana brinda 11 votos electorales y Kentucky 8.

Los centros de votación de los diferentes estados irán cerrando de manera escalonada en el resto de Estados Unidos, cuyo territorio abarca nueve husos horarios distintos.

Un estadounidense con su gato en los hombros lanza su voto el día de las elecciones en la Escuela Secundaria Ballard en Louisville, Kentucky, el 3 de noviembre de 2020. REUTERS/Bryan Woolston

(22:35 GMT): La directora de Comunicaciones de la Casa Blanca, Alyssa Farah, informó que el presidente Donald Trump estará viendo los resultados de las elecciones en el ala este de la Casa Blanca esta noche.

“El Presidente estará observando los resultados esta noche con los asesores superiores y miembros de la primera familia de la Casa Blanca. Está emocionado. Hemos hecho el trabajo, no hemos dado ningún voto por sentado, ha estado en la pista de reuniones con los votantes, haciendo hasta cinco eventos al día, y estamos listos para ver estos resultados”, dijo Farah durante una aparición en Fox Business, añadiendo que el mandatario está de “buen humor”.

Farah dijo que el gobierno espera algunos retrasos en los resultados, “especialmente en Pensilvania”, cuando se le preguntó sobre el recuento de votos en ausencia y por correo.

(22:00 GMT): El candidato presidencial demócrata Joe Biden habló con periodistas en Wilmington, Delaware, y aclaró que no se comprometería con un plan si los resultados de las elecciones no se aclaran para el final de esta noche. “Hay tanto en juego ahora mismo... Ya veremos. Si hay algo sobre qué hablar esta noche, hablaré de ello. Si no, esperaré hasta que los votos sean contados al día siguiente”, dijo el ex vicepresidente.

Consultado sobre si planea responder en caso de que el presidente Trump declare una victoria antes de que los resultados sean claros, Biden dijo que no siente la responsabilidad de contestar. “Depende de lo que diga y de cómo lo diga”, explicó.

(21:00 GMT): La bolsa de Nueva York continuó subiendo el martes luego de una apertura en positivo y cerró la jornada de la elección presidencial en Estados Unidos con una fuerte suba.

El Dow Jones Industrial Average ganó 2,06% a 27.480,03 unidades en tanto el tecnológico Nasdaq subió 1,85% a 11.160,57 puntos. De su lado, el índice ampliado S&P 500 ganó 1,78% a 3369,16 unidades. La semana pasada Wall Street tuvo su peor semana desde marzo.

Fuente: Infobae