Un sismo sorprendió a algunos sanjuaninos y mendocinos, sobre todos aquellos que viven en departamentos. El movimiento tuvo epicentro en Chile, cerca de Coquimbo, donde muchos se quedaron sin servicio de electricidad y sufrieron daños en viviendas, aunque no registraron heridos ni fallecidos.

Tuvo lugar a las 20:48:02 y fue en una zona muy cercana a Coquimbo. En rigor, el epicentro fue 340 km al NO de San Juan; 403 km al NO de Mendoza y 49 km al SO de Coquimbo.

La Magnitud, en la Escala de Richter, fue de 6,6°, a una profundidad de 10 kilómetros.

