México registró una suba en los contagios de coronavirus tras 11 semanas de comportamiento a la baja, con una tendencia al alza en diez de las 32 entidades federales del país, entre ellas la capital, informaron hoy las autoridades.



"Llevábamos 11 semanas de reducción de la epidemia, pero desafortunadamente en la semana que comenzó el domingo 18 de abril empezó a aumentar ligeramente, un 4 por ciento respecto a la semana previa", dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en conferencia de prensa.



En algunos estados de la federación mexicana son dos semanas y en otros solo una de tendencia al alza, pero no fue hasta ahora que esos resultados locales afectaron el promedio nacional de la curva epidémica, con el mencionado incremento, explicó el funcionario.



Las autoridades esperan "un cambio de trayectoria", aunque señalan que "es muy probable que en algunos casos se mantenga y en otros se restituya la tendencia" a la baja, que se presentó durante casi tres meses.



El Gobierno había alertado a la población que podría ocurrir un repunte de la pandemia debido a un relajamiento en las medidas de prevención durante las vacaciones de la semanas Santa y de Pascua pasadas.



Esas diez entidades donde se presenta un incremento de los contagios son la Ciudad de México, Quintana Roo, Baja California Sur, Tlaxcala, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y Nayarit.



Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que, a pesar de esta situación, "no hay emergencia sino una leve tendencia que hay que atender", con lo cual remarcó que "es un llamado a la población a no confiarse y a aplicar las medidas sanitarias aprendidas para evitar una nueva ola de contagios".



La vacunación de la población, comenzando con el personal de salud que atiende la emergencia y 15 millones de adultos mayores de 60 años, "continúa siendo la acción prioritaria del Gobierno", dijo Alcocer citado por la agencia de noticias Sputnik.



Hasta la fecha, se administraron 14,5 millones de inmunizaciones y esta semana comienza último tramo de vacunación de los 15 millones de adultos mayores, además de la inoculación a maestros.



Durante los últimos días de abril y a lo largo de mayo, 3,3 millones de trabajadores del personal educativo serán vacunados, con el propósito de reiniciar las clases presenciales en junio antes de que finalice el actual ciclo escolar (15 de junio), previo a las vacaciones del verano boreal.



El total de personas contagiadas en México a lo largo de toda la pandemia de coronavirus suma más de 2,3 millones de personas y 212.306 muertos.

Fuente: Télam