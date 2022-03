El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo hoy que quiere negociar directamente con su homólogo ruso, Vladimir Putin, porque ese es "el único modo de frenar la guerra" entre Rusia y Ucrania.



"Tengo que hablar con Putin (...) pues ese es el único modo de frenar esta guerra", declaró Zelenski en una rueda de prensa, en la que pidió a Occidente que aumente su apoyo a Kiev y advirtió que si su país es derrotado, Rusia atacará los países bálticos y el resto de Europa "hasta el muro de Berlín".



"Si desaparecemos, que Dios nos proteja, luego será Letonia, Lituania, Estonia, etc. Hasta el muro de Berlín, ¡créanme!", dijo Zelenski a la prensa, tras evaluar que el Kremlin podría perseguir reconstruir toda la esfera de influencia europea de la ex Unión Soviética.



También llamó a los países occidentales a "cerrar el cielo" ucraniano a los aviones rusos o entregarle aviones a Kiev.



El presidente ucraniano también se declaró dispuesto a hablar directamente con su homólogo ruso, Vladimir Putin.



"Tengo que hablar con Putin (...) pues ese es el único modo de frenar esta guerra", declaró, asegurando que "hay que hablar sin condiciones, sin rencor, como hombres", informó la agencia de noticias AFP.



"¿Qué quieres de nosotros? ¡Vete de nuestra tierra!", exclamó Zelenski, aludiendo al presidente ruso, que inició la invasión de Ucrania hace ocho días.



"Siéntate conmigo (...) pero no a 30 metros, como con (el presidente francés, Emmanuel) Macron o con (el canciller alemán, Olaf) Scholz. Soy un tipo normal, ¡no muerdo!", ironizó el mandatario en referencia a la extensa mesa en la que el presidente ruso recibió a algunos de sus invitados en virtud del protocolo sanitario que lo protege.