Abel Chinoni dejó la vicepresidencia del INV y lo reemplazará otro conocido enólogo El hasta ahora funcionario del organismo, encabeza a lista de diputados nacionales de LLA.

Finalmente este jueves, se formalizó la salida de Abel Chiconi de la vicepresidencia del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y se conoció que su cargo será ocupado por otro conocido enólogo, Federico Riveros.

Egresado de la Universidad Católica de Cuyo, Riveros y Chiconi además de colegas, son socios en la creación del vino Desfachatados.

La salida de Chiconi frente al organismo tiene que ver con su rol político, algo que ya había anunciado en agosto cuando se conoció que encabezaría lista diputados nacionales de La Libertad Avanza en San Juan junto a la abogada Mabel Tejada y el bloquista disidente Gabriel Sancassani.