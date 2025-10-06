Impulsan sesión en Diputados para limitar DNU y recortar poder al Ejecutivo Las autoridades de la Cámara de Diputados formalizan la convocatoria para este miércoles.

La Cámara de Diputados formalizó la citación a la sesión especial para este miércoles impulsada por bloques opositores para debatir una ley que restringe el uso de los DNUs, una herramienta a la que acude el Gobierno para eludir al Congreso Nacional donde tiene una extrema minoría.

El secretario parlamentario, Adrián Pagan, convocó a la sesión especial solicitada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, y los ex libertarios de Coherencia.

Uno de los temas previsto en la sesión era la remoción del diputado libertario José Luis Espert como presidente de la comisión de Presupuesto, pero ese tema que iba a ser central de la sesión pierde relevancia con la renuncia del legislador al organismo parlamentario.

Sin embargo, los opositores no descartan incluir los proyectos para expulsar al legislador presentados presentados por la diputada Victoria Tolosa Paz y Facundo Manes, aunque como no tienen los dos tercios solo pueden conseguir votar un emplazamiento para que los traten las comisiones.

De este modo, el tema central será la reforma de la ley de DNU, que ya tiene media sanción del Senado, despierta alerta máxima en la Casa Rosada, porque su aprobación pondría en jaque la posibilidad de seguir gobernando a través de esa herramienta en un contexto de extrema debilidad parlamentaria para el oficialismo.

Esta iniciativa que se debe votar con 129 votos positivos (una mayoría absoluta) establece que habrá un plazo de 90 días para tratar ese DNU y que si no se hace queda derogado, y que para que quede firme debe recibir el aval de las dos cámaras del Congreso.

También fija que si una cámara deroga ese DNU también queda derogado y eso es un problema para el Gobierno ya que el peronismo tiene mayoría en el Senado.

De todas formas habrá que observar con que mayoría se convierte en ley ese proyecto debido a que el PRO y la UCR no firmaron ningún dictamen y es probable que el grueso de esos bloques se abstengan o voten incluso algunos con el Gobierno.

MIRA TAMBIÉN

De todos modos, el debate del presupuesto si estárá en la sesión ya que los bloques opositores buscarán votar un emplazamiento para que se emita dictamen como fecha tope el 20 de noviembre, para evitar que suceda lo mismo que el año pasado cuando el oficialismo un día antes de la fecha permitida para sacar despacho clausuró el debate de esa ley.

Otro tema de la sesión será votar el proyecto de resolución para interpelar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei,y el ministro Mario Lugones, por los audios del ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas en la compra de remedios.

En el temario también figura el concurso público de antecedentes y oposición para la designación del titular de la Defensoría de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para la aprobación del orden de mérito de los postulantes, y que tiene como favorita a María Paz Bertero, una funcionaria del Gobierno bonaerense de Axel Kicillof con una impronta en temática de género.

Otro tema que los opositores quieren aprobar es la declaración de emergencia de Ciencia, el programa de prevención para tratar la enfermedad de Alzheimer, y la solicitud al Gobierno para recomponer partidas a la obra social de las Fuerzas Armadas y la reforma del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).

En la amplia agenda figuran temas que no tienen dictamen con lo cual se aprobarán emplazamiento como una serie de pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el fin de iniciar una moción de censura por la decisión de no aplicar la vigente Ley de Emergencia en Discapacidad, que el Gobierno promulgó, pero que no reglamentó acusando falta de financiamiento.

También se buscará emplazar a las comisiones para que trate un proyecto que declara “nula de nulidad absoluta e insanable la cláusula suspensiva del decreto 681/25 sobre emergencia en materia de Discapacidad”.

En la misma sesión se buscará acelerar el tratamiento de la interpelación de Caputo para que brinde precisiones sobre el estado de las potenciales negociaciones que el Gobierno viene llevando adelante con Estados Unidos por el eventual “blindaje” financiero que anunciaron en conjunto, ambas administraciones, la semana pasada.

MIRA TAMBIÉN

En relación a esto, se abordará un expediente para “reafirmar las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación establecida en el artículo 75 de la Constitución Nacional obre todo empréstito tomado por nuestro país”.

Para el cierre de la sesión, los opositores incluyeron el proyecto impulsado por los gobernadores para reformar la distribución del impuesto a los Combustibles, ya que le permitirá contar con mayores recursos dado que buscarán recuperar los fondos que se enviaban a los fondos fiduciarios.