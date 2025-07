La Maratón de San Juan y el inicio del fútbol, lo destacado en la agenda del fin de semana en San Juan Las competencias deportivas varían entre fútbol, ciclismo, rugby, hockey, entre otros.

Durante el fin de semana del viernes 18 y el domingo 20 de julio de 2025, en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Todas ellas estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal: Ciclismo Libres y Máster Este sábado 19 se celebrará una fecha más del campeonato otoño/invierno de aquellas categorías. El encuentro será en el Autódromo El Zonda, en el Departamento Rivadavia, con largada prevista a las 14:30 (Máster C y D) y 16 horas (Máster B y Libres). De pista Este domingo 20 a las 14 comenzará la temporada sanjuanina, que organiza Federación Ciclista Sanjuanina y cuenta con auspicio del Gobierno. Todo el campeonato se disputará en el velódromo Vicente Alejo Chancay. Maratón Internacional de San Juan La novena edición de la carrera organizada por Adventure Pro se celebrará el domingo 27 en la mañana. Participarán 4500 atletas aproximadamente, provenientes de San Juan, otras provincias y países. El lugar de llegada será frente al Teatro Bicentenario. Los puntos de largada y horarios son los siguientes: 21K y 42K, a las 8 desde embarcadero de Dique Punta Negra; 10K, a las 8:30 en Avenida Libertador a la altura de Almendro Sport; 5K, a las 8:30 en Patio Alvear; y los Kids, a las 11:30 en Plaza Bicentenario. Patinaje Artístico El sábado 19 y domingo 20 se celebrará una clínica de tecnificación de este deporte, en las instalaciones del velódromo Vicente Alejo Chancay. La actividad está dirigida a patinadores y entrenadores, de divisional D, C, Nacional, Internacional y World Skate. Está a cargo de la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan. Fútbol Primera División – Masculino: este fin de semana se disputarán las finales del Torneo Apertura 2025. MIRA TAMBIÉN Domingo 20 de julio

Estadio San Juan del Bicentenario Cuarta División

13 horas: Sp. Desamparados vs. Colón Junior. Primera División

16 horas: Unión de Villa Krause vs. Colón Junior. Segunda División – Masculino: programación de la fecha 15 del Torneo Apertura 2025. Viernes 18

Defensores de Argentinos vs. Villa Ibáñez en Fiorito. Sábado 19

Rawson Junior vs. Juventud Unida en El Globo.

Del Bono vs. Centenario Olímpico.

Fiorito vs. San Damián.

Sp. Federico Picón vs. San Agustín.

Juventud Ullunera vs. Libertad Juvenil.

Defensores de los Andes vs. Juventud Rivera.

Huarpes vs. Punteto en San Damián.

Los Pumas vs. El Globo en López Peláez. Domingo 20

Villa Hipódromo vs. Recabarren. MIRA TAMBIÉN Horarios: 14:00 (Cuarta División) y 16:00 (Primera División).

Hockey sobre patines

Superliga Masculina

Según el fixture, el domingo 27 se debe disputar la cuarta fecha de la primera ronda. Los partidos que involucra a los equipos sanjuaninos son los siguientes: Richet Zapata vs. Valenciano, IMPSA (M) vs. Concepción, Altos de San Juan vs. Unión Vecinal de Trinidad, Olimpia vs. Casa D’Italia (M), Hispano vs. Lomas de Rivadavia. Horarios a confirmar.

Copa Nacional

Según el fixture, en este segundo torneo más importante del país a nivel de clubes en rama masculina el domingo 27 se debe disputar la cuarta fecha de la primera ronda. Los partidos que involucra a equipos sanjuaninos son los siguientes: Atlético Argentino vs. Bancaria, Unión de Villa Krause vs. Bernardino Rivadavia, Caucetera vs. Social, Banco Mendoza vs. Huarpes, Barrio Rivadavia vs. Sindicato Empleados de Comercio, Petroleros (M) vs. UVT Comunitarios y Aberastain vs. Estudiantil.

Primera División Masculino – San Juan

Según el fixture de Federación Sanjuanina de Patín, este viernes 25 debe disputarse la fecha 14 del Torneo Apertura 2025. Los partidos son los siguientes: Altos de San Juan vs. Valenciano, Sindicato Empleados de Comercio vs. Atlético Argentino, Hispano vs. Bancaria, Unión Vecinal de Trinidad vs. Concepción, Lomas de Rivadavia vs. Olimpia y Richet vs. Social. Horarios: 20:00 (Segunda) y 21:30 (Primera).

Primera División Femenino – San Juan

El jueves 24 por la noche se disputó la fecha 14 del Torneo Apertura. Los resultados fueron los siguientes: Sindicato Empleados de Comercio 3-0 Lomas de Rivadavia (13-0), Social 7-3 Aberastain (1-3), Unión de Villa Krause 1-4 Atlético Argentino (2-2), Unión Vecinal de Trinidad 7-2 Bancaria (2-1), Valenciano 5-2 Barrio Rivadavia (5-0) y Concepción 4-1 Huarpes (4-0). Entre paréntesis, los resultados en Segunda.