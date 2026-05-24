Belgrano campeón del Apertura 2026 tras ganarle la Gran Final a River en Córdoba por 3-2

En un partido cargado de emociones, Belgrano venció a River por 3-2 y se consagró campeón por primera vez en su historia. Un polémico penal a través del VAR fue el pie de la remontada pirata.

River Plate y Belgrano disputarán este domingo la gran final del Torneo Apertura 2026, en un partido que promete emociones fuertes y un estadio colmado en Córdoba.

El encuentro se jugará desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes y definirá al primer campeón del fútbol argentino en esta temporada. El árbitro será Yael Falcón Pérez, mientras que el VAR estará a cargo de Leandro Rey Hilfer.

River llega a esta definición luego de una campaña irregular pero efectiva en los playoffs. Tras la salida de Marcelo Gallardo y la llegada de Eduardo Coudet, el conjunto de Núñez logró recuperarse futbolísticamente y alcanzar nuevamente una final, algo que no conseguía desde marzo de 2025.

Formación de River Plate confirmada Titulares

(41) Santiago Beltrán