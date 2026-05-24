    • 24 de mayo de 2026 - 13:21

    Belgrano campeón del Apertura 2026 tras ganarle la Gran Final a River en Córdoba por 3-2

    En un partido cargado de emociones, Belgrano venció a River por 3-2 y se consagró campeón por primera vez en su historia. Un polémico penal a través del VAR fue el pie de la remontada pirata.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    River Plate y Belgrano disputarán este domingo la gran final del Torneo Apertura 2026, en un partido que promete emociones fuertes y un estadio colmado en Córdoba.

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    El encuentro se jugará desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes y definirá al primer campeón del fútbol argentino en esta temporada. El árbitro será Yael Falcón Pérez, mientras que el VAR estará a cargo de Leandro Rey Hilfer.

    River llega a esta definición luego de una campaña irregular pero efectiva en los playoffs. Tras la salida de Marcelo Gallardo y la llegada de Eduardo Coudet, el conjunto de Núñez logró recuperarse futbolísticamente y alcanzar nuevamente una final, algo que no conseguía desde marzo de 2025.

    Formación de River Plate confirmada

    Titulares

    (41) Santiago Beltrán

    (16) Fabricio Bustos

    (28) Lucas Martínez Quarta

    (13) Lautaro Rivero

    (21) Marcos Acuña

    (15) Fausto Vera

    (6) Aníbal Moreno

    (24) Juan Cruz Meza

    (26) Tomás Galván

    (11) Facundo Colidio

    (35) Joaquín Freitas

    Suplentes

    (1) Franco Armani

    (20) Germán Pezzella

    (29) Gonzalo Montiel

    (31) Facundo González

    (22) Kevin Castaño

    (44) Lucas Silva

    (34) Giuliano Galoppo

    (8) Maximiliano Meza

    (10) Juan Fernando Quintero

    (19) Kendry Páez

    (25) Lautaro Pereyra

    (7) Maximiliano Salas

    Entrenador: Eduardo Coudet

    Formación de Belgrano confirmada

    Titulares

    (25) Thiago Cardozo

    (45) Agustín Falcón

    (14) Leonardo Morales

    (2) Alexis Maldonado

    (3) Adrián Spörle

    (21) Adrián Sánchez

    (5) Santiago Longo

    (24) Emiliano Rigoni

    (10) Lucas Zelarayán

    (53) Juan Velázquez

    (9) Lucas Passerini

    Suplentes

    (23) Manuel Vicentini

    (13) Álvaro Ocampo

    (26) Alcides Benitez

    (16) Federico Ricca

    (20) Franco Vázquez

    (51) Ramiro Hernándes

    (11) Francisco González Metilli

    (30) Gonzalo Zelarayán

    (32) Julián Mavilla

    (42) Jeremías Lucco

    (22) Nicolás Fernández

    (37) Lautaro Gutierrez

    Entrenador: Ricardo Zielinski

    River vs. Belgrano: todo lo que hay que saber

    Final del Torneo Apertura 2026.

    Día: Domingo 24 de mayo.

    Hora: 15.30 (horario argentino).

    Estadio: Mario Alberto Kempes.

    Árbitro: Yael Falcón Pérez.

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