    • 30 de octubre de 2026 - 09:43

    Cayó "Pitbull Escobar": salió de la cárcel hace meses y lo atraparon en un cañaveral tras un robo

    El sospechoso, apodado así en el ambiente delictivo, había salido del Servicio Penitenciario hacía solo ocho meses.

    Detenido.

    Detenido.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Brigada de Investigaciones Central detuvo a un hombre conocido en el ambiente delictivo como el “Pitbull Escobar”, del barrio El Chañar, en Chimbas, a quien vinculan con el robo a una ferretería de Capital. El sospechoso había recuperado la libertad hacía apenas ocho meses, tras pasar por el Servicio Penitenciario Provincial.

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    El hecho ocurrió el viernes 23 de octubre, en Ferretería Molper, ubicada en Av. España Sur 142, entre Laprida Oeste y Bernardino Rivadavia Oeste. Según relató el propietario, Emiliano Pérez, al abrir el local advirtió que autores ignorados habían ingresado por el sector posterior del inmueble.

    Los delincuentes se llevaron múltiples herramientas eléctricas, entre ellas taladros, soldadoras y amoladoras, además de $300.000 en efectivo. El inventario completo de lo robado se precisará tras el arqueo del local.

    Personal del Centro de Monitoreo revisó las cámaras del domo de Av. España y Laprida, mientras los detectives avanzaban con las averiguaciones. Esa tarea permitió determinar que el autor sería un sujeto conocido en el ambiente delictivo, apodado “Pitbull Escobar”.

    Cuando los investigadores llegaron a su domicilio para realizar el allanamiento, el hombre intentó escapar por los techos del barrio y luego se escondió en un cañaveral lindante. Allí fue aprehendido por los efectivos.

    Tras la captura, quedó alojado en los calabozos de la Central de Policía, vinculado al robo, por disposición del fiscal Dr. Gay, de la unidad de Delitos contra la Propiedad.

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